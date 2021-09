Rühen: Was Johannes-Gutenberg-Schüler aus ihrer Apfelernte machen

Rühen

Sie haben in diesem Jahr wieder besonders üppig getragen: Die beiden stattlichen Apfelbäume auf der Wiese direkt an der Johannes-Gutenberg-Hauptschule in Rühen. Und beim Anblick dieser Pracht kam dem Lehrerkollegium in Zusammenarbeit mit dem DRK ein blendende Idee: „Wie wäre es“, so beratschlagte man, „die Äpfel zu Gelee zu verarbeiten, in Gläser zu füllen und für einen guten Zweck zu verkaufen.“

Der Entschluss musste nicht lange reifen. Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen halfen mit bei der Obsternte, am Donnerstag nun war die Weiterverarbeitung angesagt. Knapp 30 Kinder der Klassen 5 und 6 mit ihren Klassenlehrern Peter Heuer und Carsten Krüger waren in der Schulküche versammelt und gingen munter und lautstark ans Werk.

Ein Zentner Äpfel haben die Johannes-Gutenberg-Schüler von ihren beiden Bäumen geerntet und jetzt zu Gelee verarbeitet. Die AZ hat zugeschaut.

Ein Zentner Äpfel wurden gewaschen, zerteilt und zerköchelt

Rund ein Zentner Äpfel wurden gewaschen, zerteilt und auf eventuelle „Mitbewohner‘“ untersucht, um dann im riesigen Topf zu einem aromatischen Brei zu zerköcheln. Als Expertinnen und fachkundige Beraterinnen waren die versierte Marianne Böse und DRK-Ortsvereins-Vorsitzende Helene Buhl mit von der Partie. Sie achteten darauf, dass vor allem mit den scharfen Messern achtsam umgegangen wurde. „Letztlich haben jedoch alle fleißigen Helfer die Arbeiten unverletzt überstanden“, berichtete Buhl.

Was aber soll nun geschehen mit dem beachtlichen Kontingent von 80 Gläsern Apfelgelee, gesponsert samt jeglichen Zutaten vom DRK, zubereitet von den Kindern der Hauptschule selbst? Auch diese Lösung war angesichts der Apfelpracht auf der Schulwiese eigentlich naheliegend. Man will den zweiten Rühener Floh- und Stöbermarkt dazu nutzen, die Früchte fleißiger Arbeit an den Mann und an die Frau zu bringen. „Noch wissen wir gar nicht, wie der Preis gestaltet werden soll“, meinte Lehrer Peter Heuer. Aber wenn man wohlwollend von drei Euro pro Stück ausgehe, käme tatsächlich mit 240 Euro ein stolzes Sümmchen zustande.

Von dem Erlös sollen weitere Obstbäume angepflanzt werden

Dessen Verwendungszweck übrigens steht schon fest: Auf der Wiese ist noch viel Platz, man wird weitere Obstbäume anpflanzen. „Für unsere Kinder nämlich ist die Ernte gleich nebenan eine lehrreiche praktische Erfahrung“, so sind die beiden Pädagogen Krüger und Heuer zusammen mit Schulleiterin Katrin Kraschewski einig: „Sie können hier die natürliche Entwicklung von der Blüte bis zur Frucht verfolgen“. Und ganz nebenbei feststellen, dass Äpfel nicht im Regal des Supermarktes wachsen. Helene Buhl vom DRK-Ortsverein, die gern auf die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Rotem Kreuz verweist („Wir sind hier fast Zuhause, gestalten hier unsere Feiern“), hat übrigens eine Idee, wie man den pädagogischen Effekt noch ausbauen kann. „Vielleicht sollten wir im nächsten Jahr eine Aktion mit Kartoffeln starten“, meint sie.

Floh- und Stöbermarkt in Rühen Der Ortsverein Rühen im Deutschen Roten Kreuz und die Tierhilfe Wolfsburg, ein Verein für vernachlässigte und gefährdete Tiere, sind am Sonntag, 10. Oktober, 8 bis 16 Uhr, gemeinsam Ausrichter des zweiten Rühener Floh- und Stöbermarktes. Ab 7 Uhr können Anbieter ihre Stände an der Johannes-Gutenberg-Schule aufbauen. Die Standgebühr für einen Tisch bis maximal drei Meter Länge beträgt pauschal zehn Euro zuzüglich fünf Euro Müllkaution. Der Verkauf von Neuware ist nicht zugelassen. „Der Gesamterlös wird zu gleichen Teilen in die Arbeit der beiden beteiligten Organisationen fließen“, berichtete DRK-Ortsvereins-Vorsitzende Helene Buhl. Sie hofft natürlich auf gute Resonanz, zumal in Rühen und Umgebung an diesem Sonntag auch die Küche kalt bleiben kann. Für das leibliche Wohl ist reichhaltig und abwechslungsreich gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Schulkinder der Schülerfirma verkaufen Apfelgelee und backen Waffeln, Grill und Getränke sind ebenso vorhanden wie eine große Hüpfburg. An der Tombola kann jedermann sein Glück versuchen. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter flohmarktruehen@gmail.com.

Den Kindern hat es Riesenspaß gemacht, zumal – auch ein angenehmer Nebeneffekt – sowohl in der fünften als auch in der sechsten Klasse Mathe ausfiel. Maurice Mehlhoff (12), gerade beschäftigt mit dem Abwasch der Gläser: „Wir haben alle Spaß.“ Was in den Mathematikstunden nicht immer ganz so der Fall sei. Leonie Lacy (13) nickt zustimmend. „Ich weiß jetzt zusätzlich, wie die Zubereitung von Apfelgelee funktioniert.“

Bei der Ernte haben die Großen aus der zehnten Klasse geholfen

Und dann galt noch ein Dank aller Beteiligten den Aktiven der zehnten Klassen, die unter anderem bei der Apfelernte kräftig mitgeholfen haben. Da waren ihre körperlichen Vorteile gegenüber den Jüngeren besonders gefragt. David Schmidt aus der Zehnten beispielsweise brauchte bei seinen 1,98 Metern Körpergröße beinahe nicht mal den Apfelpflücker. Aber auch er bestätigt: „Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Altersgruppen hat wunderbar funktioniert und uns allen gemeinsam viel Spaß gemacht.“

