Rühen

Seit zwei Monaten ist die Ortsdurchfahrt in Rühen wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Am Mittwochnachmittag, 22. Dezember, wird diese Sperrung über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel aufgrund einer Baupause für den Verkehr vorübergehend frei gegeben.

„Ein Großteil der Arbeiten am ersten Abschnitt ist erledigt“, erklärt Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel. Die Fahrbahn sei asphaltiert und „gefahrlos nutzbar“. Und zwar in beide Fahrtrichtungen. Der erste Bauabschnitt reicht vom Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang bis zum Bahnhofsring.

Im Januar geht’s weiter mit den Nebenanlagen

Voraussichtlich ab 11. Januar, wenn es die Witterung zulasse, würden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt wieder aufgenommen und die Vollsperrung aktiviert. „Dann werden die Nebenanlagen fertig gestellt“, so Lange. Auch die Umleitung für den Verkehr erfolgt dann wieder wie gewohnt: von Wolfsburg in Richtung Wittingen über die L 291 nach Tiddische, die K99 nach Bergfeld und nach Parsau zurück auf die B 244 – von Wittingen kommend gegenläufig.

Der Verkehr aus Grafhorst kommend kann über die K 32 nach Parsau zurück auf die B 244 fahren. „Aus Wittingen kommend ist diese Umleitung für Schwerlastverkehr gesperrt“, ergänzt Lange.

Zweiter Bauabschnitt schließt sich nahtlos an

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Rühen werden auf vier Bauabschnitte aufgeteilt und umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehweganlage einschließlich der Bushaltestellen. Nach Wiederinbetriebnahme der Arbeiten würden die Arbeiten am ersten Abschnitt „noch einige Wochen dauern“, bevor der zweite Abschnitt – bis zur Sparkasse ebenfalls unter Vollsperrung „nahtlos anschließt“.

Baukosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro

Insgesamt werden die Bauarbeiten in Rühen voraussichtlich bis September 2022 andauern, wobei der vierte und letzte Abschnitt lediglich in einer Fahrbahn-Erneuerung auf der Oebisfelder Straße (B 244) bis zum Ortsausgang besteht. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Rühen 780 000 Euro, der Wasserverband Vorsfelde rund 135 000 Euro, das Land Niedersachsen 332 000 Euro und der Bund den Rest tragen.

Von der AZ/WAZ-Redaktion