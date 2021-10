Rühen

„Ich bin froh, dass es endlich los geht“, sagt Bürgermeister Karl Urban – und meint die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Verlauf der B 244. Eigentlich sollte die schon im Frühjahr starten, wurde immer wieder verschoben, aber jetzt ist es amtlich: Die Arbeiten starten am kommenden Mittwoch – inklusive Vollsperrung und Umleitungsstrecken.

Los geht’s im Norden: Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Kreisverkehr bis zum Bahnhofsring gegenüber der Raiffeisen-Tankstelle. „Die Zufahrt zu den Gewerbetreibenden in diesem Bereich wird gewährleistet“, darauf weist Jens-Thilo Schulze von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Nach Angaben des Bürgermeisters werde dieser erste Abschnitt deshalb „gesplittet in Höhe der Einfahrt zu Netto“.

Umleitung über Tiddische und Bergfeld sowie die K 32

Aber auch das ändert nichts daran, dass der Verkehr ab dem 18. Oktober weiträumig um Rühen herum geleitet wird: aus Richtung Wolfsburg kommend in Richtung Wittingen über die L 291 nach Tiddische und weiter auf der K 99 nach Bergfeld und schließlich über Parsau zurück auf die B 244 in Richtung Norden. „Von Wittingen kommend erfolgt die Umleitung gegenläufig“, so Schulze.

Der Verkehr, der von Grafhorst kommend auf der Bundesstraße den Mittellandkanal überquert, kann auf der gerade frisch sanierten Kreisstraße 32 bis nach Parsau und zurück auf die B 244 fahren. „Von Wittingen kommend ist diese Umleitungsstrecke für den Schwerlastverkehr gesperrt“, fügt der Behördensprecher hinzu.

Fertigstellung bis September nächsten Jahres geplant

Die Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt werden in vier Bauabschnitte unterteilt. Die gesamte Maßnahme werde voraussichtlich bis September kommenden Jahres andauern. „Ich hoffe, dass alles reibungslos geht und der erste Abschnitt bis Weihnachten fertig gestellt ist“, sagt Urban. Anlass zu dieser Hoffnung seien umfassende Voruntersuchungen zum Baugrund, verlegten Kabeln, an den Nebenanlagen und dem Kanalsystem. Bei letzteren hätten Kamerafahrten ergeben, dass „sie grundsätzlich in Ordnung sind, nur an manchen Stellen repariert werden müssen“.

Gemeinde muss für die Nebenanlagen aufkommen

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt schließt auch die Erneuerung der Gehwege mit ein einschließlich der Bushaltestellen. Für die Arbeiten an den „Nebenanlagen“ der Straße muss die Gemeinde aufkommen: „Trotz Fördermitteln ist das ein erheblicher Beitrag. Aber dafür haben wir dann alles sauber und neu.“ Im Zuge der Neugestaltung würden auch die Wurzeln der bereits im Februar gefällten Bäume entfernt.

Straßenbeleuchtung wird zu späterem Zeitpunkt erneuert

Nicht erneuert wird die Straßenbeleuchtung, das hätte die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überstiegen, wie der Bürgermeister erklärt. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung inklusive intelligenter Schaltung und Regelung werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro: Rühen übernimmt 780 000 Euro, der Wasserverband Vorsfelde 135 000 Euro, das Land Niedersachsen 332 000 Euro und der Bund etwa 1,24 Millionen Euro.

Flickenteppich mit Bodenwellen

Die Sanierung sei „zwingend erforderlich“, betont Urban. Die Straßenoberfläche sei ein Flickenteppich mit Bodenwellen, aufgrund derer es schon zu Unfällen gekommen sei. Nach Fertigstellung des ersten Abschnitts werde ohne Pause der zweite in Angriff genommen – von der Tankstelle bis zur Sparkasse – danach der Bereich bis zum Ortsausgang Richtung Brechtorf. Die Sanierung erfolge grundhaft, die Straße wird komplett neu aufgebaut, auch wegen des „sehr schlechten“, torfigen Untergrunds.

Oebisfelder Straße wird nur oberflächlich erneuert

Lediglich beim vierten und letzten Bauabschnitt, der Oebisfelder Straße, werde die Fahrbahn nur abgefräst und der Asphalt erneuert. „Zu den einzelnen Abschnitten werden wir zu gegebener Zeit weitere Informationen heraus geben“, so Jens-Thilo Schulze, der die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für Behinderungen bittet und witterungsbedingte Verzögerungen bei dem Vorhaben nicht ausschließen kann.

Von Jörg Rohlfs