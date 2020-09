Rühen

Eine längere Diskussion gab es während der jüngsten Sitzung des Bromer Samtgemeinderates über die Nutzung der Turnhalle für Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse. Wegen Corona können diese derzeit nicht in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden. Die Gremien tagen deshalb momentan in der Mensa der Rühener Johannes-Gutenberg-Schule, oder, wenn mehr Zuschauer erwartet werden, in der Großturnhalle.

Nachteil: Die Halle ist in zu dieser Zeit für Vereinssport nicht nutzbar. Das sei unflexibel und unkreativ, kritisierte zum Beispiel Fred Marhenke ( SPD). Außerdem sei es für Vereine nicht zumutbar, dass Samtgemeinderatssitzungen immer am gleichen Tag stattfänden und es so stets die gleichen Vereine trifft. Auch Vertreter des ZSV Brome bemängelten in der Einwohnerfragestunde, dass der ZSV bereits mehrfach von Trainingsausfällen wegen Sitzungen betroffen war. Das sei nicht hinnehmbar.

Neues Feuerwehrhaus in Brechtorf soll noch 2020 bezogen werden

Das Vorgehen sei mit den Fraktionssprechern abgestimmt gewesen, entgegnete Peckmann. Es sei ausdrücklicher Wunsch aus dem Rat gewesen, Sitzungen am Dienstag und Donnerstag durchzuführen. Mittwoch sei als Sitzungstag für die Gemeinden reserviert. Sitzungen der Gremien seien außerdem grundsätzlich öffentlich und Einschränkungen bei Besucherzahlen nur möglich, wenn es keine geeigneten großen Räumlichkeiten gäbe, entgegnete Peckmann. Allerdings seien bereits Ausschüsse zusammengelegt worden, einer auch ausgefallen. Beim nächsten Sitzungslauf soll geprüft werden, ob zumindest die Fachausschüsse auch an anderen Wochentagen stattfinden und möglicherweise zusammengelegt werden könnten. Auch mögliche über Alternativen zur Turnhalle für Ausschusssitzungen wurde gesprochen.

Peckmann berichtete über den Baustand des neuen Feuerwehrhauses in Brechtorf. „Ziel ist es, noch in diesem Jahr in das neue Haus umzuziehen.“ Auch beim Bau des neuen Kita-Gebäudes in Rühen neben der Schule würden die Arbeiten zügig vorangehen, Ziel sei ein Einzug im Frühjahr 2021. An der Grundschule Rühen wurden Fenster ausgetauscht und Außenrolladen installiert.

21 710 Besucher kamen in der Saison ins Bromer Freibad

Die Saison im Bromer Freibad wurde kürzlich beendet, 21 710 Besucher wurden insgesamt gezählt. Angesichts Corona-bedingter Regeln und Einschränkungen resümierte Peckmann: „Das Bad wurde auch in diesem Jahr gut angenommen.“

Auch finanziell wird die Pandemie Folgen für die Samtgemeinde haben. Der Landkreis habe den Kommunen zwei Millionen Euro als Entlastung zur Verfügung gestellt, wovon 191 000 Euro auf die Samtgemeinde Brome entfallen. Vom Land werden ebenfalls Mittel erwartet. Mindereinnahmen durch Corona habe es durch weggefallene Krippengebühren während der Schließung und weniger Einnahmen beim Freibad gegeben. Mehrausgaben seien zum für erhöhten Reinigungsaufwand oder Baumaßnahmen zur Einhaltung von Hygiene-Vorgaben angefallen. In manchen Schulen müssten Fenster ausgetauscht werden, um erforderliche Lüftung zu ermöglichen. Die Corona-Auswirkungen würden sich auch in der Samtgemeinde-Umlage niederschlagen, zum Umfang könne noch nichts gesagt werden.

Von Alexander Täger