Rühen

​Das Thema war schon lange im Gespräch im DRK-Ortsverein Rühen: Wie kann man die Doppelgarage an der Geschäftsstelle in der Giebelstraße einigermaßen attraktiv gestalten? Denn die schmucklosen Türen und die grauen Seitenwände wurden in der Vergangenheit gern von illegalen Sprayern missbraucht, die hier ihre unschönen Visitenkarten in Form von gekritzelten Hieroglyphen hinterließen. DRK-Vorsitzende Helene Buhl wandte sich schließlich an den Kreisverband in Gifhorn und erfuhr hier die Adresse eines Mannes, der mit eben jenen Sprayfarben kleine Kunstwerke erstellt.

Der 33-jährige Mann aus Triangel – er möchte selbst aus persönlichen Grünen nur „Masterarts“ genannt werden – hat sich als Graffitischöpfer einen Namen gemacht und bereits einige Workshops für interessierten Nachwuchs gestaltet. Er war dann auch gern bereit, dem Garagenübel von Rühen ein Ende zu bereiten.

Eine Wand zeigt eine Szene aus der Blutspende

Derzeit sind seine Aktivitäten zwar noch in vollem Gange, doch schon ist erkennbar, dass hier ein attraktiver Blickfang entsteht. Zwei DRK-Motive an der Vorderfront zeigen auf jeweils sechs Quadratmetern das Rühener DRK- Einsatzfahrzeug, einen VW-Neunsitzer, sowie eine Szene aus der Blutspende, auf der Seitenwand sollen in Zukunft die Nachwuchs- und Seniorenarbeit des Ortsvereins in einem Motiv gewürdigt werden. „Wir haben den Rahmen für die Wunschmotive gemeinsam festgelegt“, so der professionelle Sprayer über seine Arbeit in Rühen, aber wie sich das Gesamtwerk letztlich gestalte, überlasse er eher seinen Stimmungen und seinen spontanen Einfällen während der Arbeit.

Graue Garagentore werden zum Kunstwerk: "Masterarts" am Werk. (Foto: Burkhard Heuer)

Für Kreationen jeglicher Art ist er natürlich entsprechend ausgerüstet: Über 100 Spraydosen – Einzelpreis rund vier Euro – füllen einen großen Koffer. Nur für die Feinarbeit setzt „Masterarts“, der das Sprayen seit fünf Jahren auch professionell betreibt, den Pinsel ein.

Eine attraktive Begrüßung für alle, die über die Giebelstraße nach Rühen kommen

Seit geraumer Zeit ist der gelernte Sozialarbeiter an den verlängerten Wochenenden in Rühen tätig, und noch ist nicht absehbar, wann das Werk schließlich vollendet ist. Doch was schon jetzt zu sehen ist, erweist sich als attraktive Begrüßung für alle, die über die Giebelstraße in den Ort gelangen. DRK-Vorsitzende Buhl ist schier begeistert: „Ich bin so glücklich,“, sagt sie, „dass wir diesen Tipp aus Gifhorn bekommen haben.“

Lesen Sie auch:

Geradezu folgerichtig ist allerdings, dass sich immer wieder Interessierte an „Masterarts“ wenden, um sich von ihm kleine Kunstwerke schaffen zu lassen. Einer von ihnen ist der Bürgermeister der Gemeinde: „Karl Urban hat einen Pandabären bestellt,“ berichtet der 33-Jährige. Und er begründet gleichzeitig, warum er seinen bürgerlichen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte: „Ich bekäme zu viele Anrufe und könnte gar nicht alle Wünsche erfüllen.“ Schon jetzt umfasse die Warteliste Aufträge mindestens für das komplette Jahr.

von Burkhard Heuer