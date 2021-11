Samtgemeinde Brome

Eine umfängliche Verunreinigung von Straßen durch Dieselöl in und um Rühen, verursacht durch einen Linienbus, sorgte am Freitagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehren. Im Zuge der Sicherungsmaßnahmen kam es auch zu Straßensperrungen.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr. Gemeldet worden war eine größere Ölspur im Bereich des Busbahnhofs in der Straße an der Schule. Betroffen waren laut Feuerwehrpressestelle ferner weitere Straßen innerorts in Richtung Parsau, aber auch auf der Landesstraße 289 und auf der Bundesstraße 248 in Richtung Hoitlingen und weiter in Richtung Velstove.

Diesel drohte in Graben zu laufen

Nach Angaben des Einsatzleiters und Rühener Ortsbrandmeisters Jens Hohnke drohte der Kraftstoff am Busbahnhof, weil es regnete, in einen Graben zu laufen, der in den Drömling führt: „Das konnten wir zum Glück verhindern.“ Die Straßenreinigungfirma, die von der Feuerwehr nach der Alarmierung angefordert worden war, um die Ölspur in der Fläche zu beseitigen, sei allerdings erst gegen 10.30 Uhr eingetroffen.

Zuerst wurde der für den Verkehr gesperrte Busbahnhof von „reichlich Diesel“ gesäubert, dann der Drömlingsweg und die Giebelstraße. Auch diese Straßen wurden gesperrt. Um den Verkehr ableiten zu können, sei nach Absprache mit der Baufirma, die die Sanierung der Hauptstraße durchführt, die Sperrung derselben vorübergehend aufgehoben worden, so Hohnke. Der Brandmeister berichtet von weiteren Ölspuren in Brechtorf und Eischott: „Immer in scharfen Kurven. Vermutlich ist der Kraftstofftank defekt.“

Polizei stoppt den Verursacher

Die Polizei habe den Verursacher der Verunreinigungen, einen Schulbus, ausfindig machen können und seine Fahrt gestoppt. Im Einsatz waren neben Kameraden der Feuerwehr Rühen auch Kräfte aus Eischott, Lessien und Altendorf.

Von Jörg Rohlfs