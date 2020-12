Eigentlich sollte die K 85 von Giebel bis zum Ortseingang Kaiserwinkel zuerst saniert werden – aber die Zusage für Fördergelder kam nicht, deswegen wurde die K 32 vorgezogen. Mittlerweile ist die 85 im Entwurf des Investitionsplans für 2021 mit Baukosten in Höhe von zirka zwei Millionen Euro enthalten.

Der Förderantrag „nach dem Gesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel sei gestellt und man sei zuversichtlich, Mittel in einer Größenordnung von 60 Prozent einwerben zu können.

Der Landkreis teilt auf Anfrage von AZ/ WAZ weiter mit, dass „als Ergebnis der regelmäßig stattfindenden Koordinierung mit den Leitungsträgern“ der Energieversorger LSW kurzfristig entschieden habe, sich der Baumaßnahme an der Kreisstraße 85 anzuschließen und Versorgungsleitungen im Boden zu verlegen. Im Frühjahr soll dazu eine einheitliche Planfeststellung durchgeführt werden.

Anschließend ist die Ausschreibung der Arbeiten in mehreren Losen vorgesehen. Mit den Bauarbeiten könne aufgrund der „Brut- und Setzzeit“ in Niedersachsen ab Mitte Juli begonnen werden.