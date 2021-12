Rühen

Gegen den Winter- und Corona-Blues: Der Bulldog-Club Drömling startet am kommenden Sonntag, 19. Dezember, vierter Advent, zu einer Lichterfahrt durch alle drei Ortsteile der Gemeinde. Um die 20 alte, weihnachtlich geschmückte und funkelnd bunt beleuchtete Schlepper werden den Konvoi bilden, der mehrere Stunden durch Eischott, Brechtorf und Rühen ziehen wird.

„Wir wollen den Kindern etwas Gutes tun“, benennt der Clubchef Björn Benecke den Anlass für die Aktion, die schon vergangenes Jahr einige Mitglieder ohne offizielles Club-Branding, große Ankündigung und auf einer wesentlich kürzeren Route durchgezogen hatten. Aber schon da seien die Resonanz und die Reaktionen der Leute, die überall an den Straßen standen so „total überwältigend“ gewesen, dass danach feststand, die Lichterfahrt 2021 wieder stattfinden zu lassen.

Konvoi ist um 17 Uhr in Brechtorf und ab 18 Uhr in Rühen

Detailliert ausgearbeitet hat die Strecke der zweite Vorsitzende Ingo Rohs. Anders als 2020 werden auch die Eischotter die Weihnachtstrecker diesmal zu sehen bekommen: „Wir wollen ihnen die Freude nicht vorenthalten“, so Benecke. In Eischott startet auch der Konvoi, laut Fahrplan um 16.15 Uhr auf dem Gelände des Ex-Ortsbrandmeisters Achim Herbert an der Jägerstraße Ecke Bahnhofstraße. Gegen 17 Uhr werden die Traktoren in Brechtorf Einzug halten und ab 18 Uhr Straßen in Rühen abfahren.

Trecker-Route durch Eischott – ab ca. 16.15 Uhr

Trecker-Route durch Brechtorf – ab ca. 17 Uhr

Trecker-Route durch Rühen – ab ca. 18 Uhr

Aufgrund der Bauarbeiten auf dem nördlichen Teil der Hauptstraße samt Sperrung derselben sei die Streckenplanung in diesem Ortsteil schwierig gewesen und nachträglich nochmal geändert worden, wie der Club auch auf Facebook mitteilt, wo, wie auch auf seiner Homepage, die Route ausführlich dargestellt wird. Grund für die Änderung war die Tatsache, „dass wir unbedingt am Altenheim vorbei fahren wollten“, betont der Vereinsvorsitzende. Nicht nur, damit die Bewohner in den Genuss der Advents-Aktion kommen, sondern auch, „um den Mitarbeitern mit einem kleinen Präsent Danke zu sagen“.

Bulldog, Fendt, Hanomag, John Deere und andere Oldtimer

Advents-Aktion: Oldtimer im Lichterglanz. Quelle: Enno Fehse

Vier Stunden lang werden Lanz Bulldog, Fendt, Porsche, John Deere, Ford, Deutz, Hanomag und andere Schlepper aus dem vergangenen Jahrtausend mit Sicherheit durch die Gemeinde fahren. Mit von der Partie sind auch „einige junge Leute“ mit ihren Old- oder Youngtimern, die (noch) nicht zu den rund 70 Mitgliedern des Clubs zählen, aber trotzdem angefragt hätten, weil sie gern mitmachen möchten, wie Benecke – auch mit Blick auf den Nachwuchs – zufrieden feststellen kann.

Zusatz-Batterien oder Generator sichern die Beleuchtung

Die Vorbereitungen für die Fahrt bei den einzelnen Teilnehmern laufen, manche würden mit Anhänger fahren, um noch mehr weihnachtliches Ambiente aufbieten zu können mit Rentier, Tannenbaum, Schlitten, Schnee- oder Weihnachtsmann. Eine Aufgabe, die alle zu lösen hätten, sei die Stromversorgung für die Beleuchtung, weil die alten Schlepper diese technisch bedingt nicht sicherstellen könnten: „Einige nehmen zusätzliche Batterien mit, andere befestigen dafür einen Generator auf der Ackerschiene.“

Lichterglanz und Stampfen der Motoren

Vielleicht gibt’s auch ein bisschen Musik zum Lichterglanz und Stampfen der Motoren dazu. Ganz sicher werden auf den allermeisten Treckern nicht nur die Fahrer sitzen, sondern auch deren Partnerinnen. Ob auch eine der wenigen stolzen Oldtimer-Besitzerinnen im Club sich dem Konvoi anschließen, vermag Benecke nicht zu sagen. Für verkehrliche Sicherheit auf der Strecke werde die Freiwillige Feuerwehr jedenfalls Sorge tragen.

Von Jörg Rohlfs