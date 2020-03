Seit neun Wochen Baustelle im Försterweg

Rühen

„Das ist eine Frechheit“, sagt Andreas Knuth und meint damit die Baustelle des Wasserverbands Vorsfelde, die seit einem Rohrbruch vor neun Wochen im Försterweg existiert.

Engstelle geschaffen

„Mich ärgert’s halt, dass das so lange dauert“, sagt der 61-Jährige, der selbst nicht direkt betroffen ist, weil er im Wagnerring wohnt, aber ab und an müsse er an der Engstelle auch vorbei fahren, die mit rotweißen Baken abgesperrt ist. „Sie liegt gegenüber einer Haltestelle und wenn dort ein Bus hält, kommt kein Auto mehr dran vorbei.“

Zweite Baugrube

Unverständlich sei auch die Tatsache, dass eine zweite Baugrube an der Einmündung zur Hauptstraße, wo eine weitere Bruchstelle repariert wurde, drei Wochen nach dem Vorfall schon wieder verfüllt und mit Bitumen verschlossen wurde. Letzteres stehe an der anderen Stelle noch aus: „Es wird doch wohl möglich sein, für 30 Quadratmeter Straße Asphalt zu besorgen.“

Höchstens drei Tage

Bei einem Anruf beim Wasserverband, den Knuth vor zwei Wochen tätigte, um seinem Ärger Luft zu machen, habe man ihm lediglich erklärt, „es fehlt Material. Dass mal ein Rohr kaputt geht ist klar, kein Thema. Aber dann braucht man doch höchstens drei Tage, um die Straße wieder instand zu setzen“, meint der Rühener. „Wenn der Verband von uns was will, müssen wir auch sofort springen.“

Serie von Rohrbrüchen

Die Bauleitung des Wasserverbands erklärt auf Anfrage der AZ/ WAZ, dass es am 12. Januar den Bruch einer Trinkwasser-Hauptleitung im Försterweg in Rühen gegeben habe. Aber nicht nur dort. Aufgrund einer Störung in einem der Wasserwerke – ein Bauteil war ausgefallen – sei es im Leitungsnetz zu ein „Niederdruck“ gekommen und in Folge zu einer Serie von Rohrbrüchen an verschiedenen Stellen in mehreren Orten.

Kein Mischgut

Es habe für die ausführenden Firmen viel Arbeit gegeben, die nach und nach erledigt wurde und werde: „Ein übliches Verfahren.“ Erschwerend sei hinzu gekommen, dass die Bitumenwerke im Winter ihre betrieblichen Revisionen vornähmen und bis einschließlich der zwölften Kalenderwoche kein Mischgut produziert worden sei.

Erhöhte Vorsicht

In der vergangenen Woche, als die Produktion wieder aufgenommen worden sei, wäre der Försterweg eigentlich dran gewesen. Aber Krankheitsfälle in der Baufirma und erhöhte Vorsicht wegen Corona hätten dies doch verhindert. Jetzt aber – unter Vorbehalt und mit Blick auf den „Personalmangel“ in den Firmen – soll die Fahrbahn im Försterweg kommende Woche verschlossen werden: „Das liegt auch in unserem Interesse“, so der Verband.

Von Jörg Rohlfs