Sechs-Gruppen-Kita entsteht am Drömlingsweg

„Im Samtgemeindegebiet wird es weiteren Bedarf geben, neue Kitas zu bauen“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Mit der entstehenden Sechs-Gruppen-Kita werde Rühen, das auch andere Orte mit Betreuungsplätzen versorge, „gut abgedeckt sein“. Die Samtgemeinde plane, zwei Gruppenräume an den Kindergarten in Brome anzubauen sowie eine weitere Gruppe an einem weiteren, noch nicht festgelegten Standort einzurichten. Ob und wann diese Bauvorhaben umgesetzt werden, sei aber offen. Die Konsequenzen der Corona-Krise, auch was Förderprogramme von Land und Bund angehe, müssten abgewartet werden: „Wir konzentrieren uns zunächst einmal auf die laufenden Projekte“, so Peckmann – das sind die Kita Rühen, das Feuerwehrhaus Brechtorf und der Austausch der Fenster in der Grund- und Realschule Rühen.