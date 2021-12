Rühen

„Das ist Wahnsinn“, sagt Ortsbrandmeister Jens Hohnke über die erwarteten Folgen der geplanten Vollsperrung beim dritten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt-Sanierung von der Oebisfelder Straße bis zum Ortsausgang Richtung Brechtorf: kein Durchkommen für Rettungsdienste, die Feuerwehr und lange Umwege auch für den Schulbusverkehr Richtung Wolfsburg.

Rettungsdienstlich werde Rühen von Wolfsburg aus versorgt. Wenn diese verkehrliche Anbindung gekappt werde durch den dritten Bauabschnitt, würde sich die Versorgung „enorm verschlechtern“, so Hohnke. Denn der nächstgelegene Rettungswagen sei in Ehra-Lessien stationiert, ansonsten müssten Helfer gar aus Wittingen, Gifhorn oder Velpke anfahren: „Das ist nicht vertretbar.“

„Wenn es in Eischott brennt, kommen wir nicht hin“

Probleme entstünden auch für die Feuerwehr Rühen: „Wenn es in Eischott oder Brechtorf brennt, kommen wir nicht hin.“ Die Ortsteilen hätten zwar auch Ortswehren, die verfügten aber nur über eine Grundausstattung – anders als die Stützpunktwehr in Rühen. Bei einem Brand wäre man deshalb auf nachbarschaftliche Löschhilfe angewiesen. Aber wie das mit Wolfsburg zu regeln sei, die eine Berufsfeuerwehr hat, sei fraglich.

Den „Wahnsinn mit der Sperrung“, bezieht Hohnke „als Ortsbrandmeister und Bürger“ auch auf die Folgen für die vielen Kinder aus Rühen, die nach Wolfsburg oder Vorsfelde zur Schule fahren. Schon im Normalfall seien sie aufgrund der suboptimalen Verbindungen 45 Minuten unterwegs. Durch dann anfallende Umwege beispielsweise über Parsau und Tiddische, könne leicht die doppelte Fahrzeit entstehen.

Einseitige Sperrung wäre die Lösung

„Unterm Strich geht das alles gar nicht. Der Bund macht es sich zu leicht“, sagt Jens Hohnke. Dabei wären die Probleme ganz einfach zu vermeiden, wenn die Sanierung der Ortsdurchfahrt beim dritten Bauabschnitt nicht vier Monate lang unter Vollsperrung geschehe, sondern mit einseitigen Sperrungen. Um für diese Lösung den nötig „Druck zu erzeugen“, hat Hohnke sein Anliegen schon bei der Gemeinde und der Samtgemeinde vorgetragen.

Vollausbau und Arbeitssicherheit

„Es geht nicht anders“, sagt Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel. Sie Sanierung erfolge im „Vollausbau, der geht tief, da kommt alles raus aus der Straße und es werden neue Anschlussleitungen gelegt“. Das könne nur unter Vollsperrung erfolgen. Auch noch aus einem anderen Grund: Arbeitssicherheit. „Bei einem solchen Vorhaben bekommt man eine halbseitige Sperrung heute nicht mehr genehmigt.“

Bestrebt, allen Belangen Rechnung zu tragen

Dennoch sei die Behörde gemeinsam mit den ausführenden Firmen immer bestrebt, allen Belangen Rechnung zu tragen, unter anderem denen von Baustellen-Anlieger: „Da wird möglich gemacht, was möglich ist“, so Peuke. In diesem Sinne könnte vielleicht auch Feuerwehrfahrzeugen – „die sind ja auch eher robust“ – eine Durchfahrt durch die Baustelle ermöglicht werden: „Aber dass es jederzeit geht, kann man eben nicht garantieren.“

Kommune in der Pflicht

Peuke sieht deshalb die Kommune in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass Alarmierungszeiten für Feuerwehr und Rettungsdienste eingehalten werden können. Grundsätzlich und mit Blick auf die Dauer der gesamten Sanierungsmaßnahme stehe die Landesbehörde dennoch für Gespräche zur Verfügung.

