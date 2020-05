Rühen

Aufgrund von Anwohnerbeschwerden kontrollierte am Freitagmorgen die Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Oebisfelder Straße in Rühen. Hierbei wurden drei Autofahrerinnen erwischt, welche die zulässige Geschwindigkeit von Tempo 50km/h um mehr als 16 Kilometer pro Stunde überschritten. Auf zwei der Autofahrerinnen kommen jeweils ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie Verwaltungsgebühren in Höhe von 25,80 Euro zu. Eine 34-jährige Kunrauerin, welche mit Tempo gemessen wurde, erwartet ein Bußgeld von 80 Euro plus 25,80 Euro Verwaltungsgebühren. Hinzukommen ein Monat Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg.

Von OTS