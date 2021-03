Rühen: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Rühen

Das sorgte für riesigen Gesprächsstoff in Rühen: Am Dienstagfrüh rückten Beamte des Zentralen Kriminaldienstes Braunschweig mit einem Großaufgebot an Kräften nach Rühen aus und durchsuchten mehrere Stunden lang ein Wohnhaus. Die AZ fragte nach, was hinter dem Einsatz steckt. Demnach geht es um ein laufendes Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft noch ermittelt. An mehreren Orten des Landes hätten Beamte Wohnungen durchsucht. Da sich weitere Erkenntnisse auf Mittäter ergeben hätten, könne aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts Näheres gesagt werden.

Von Andrea Posselt