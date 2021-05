Parsau/Rühen

Der zweite Bauabschnitt der Instandsetzung der K 32 von Parsau nach Rühen ist fertiggestellt. Damit kann nun auch der Straßenabschnitt zwischen der K 85 beiGiebel bis nach Rühen in beide Richtungen wieder befahren werden. Die Arbeiten waren nach Angaben des Landkreises Gifhorn dringend notwendig, wegen des sehr schlechten Fahrbahnzustands und um die nach heutigen Richtlinien zu geringen Fahrbahnbreiten verkehrssicher auszubauen.

„Hier hat sich unser Sanierungsprogramm wirklich bezahlt gemacht“, so Landrat Dr. Andreas Ebel. Davon profitierten alle Straßen, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, „unabhängig davon, wie viel Verkehr dort stattfindet“. Begonnen wurden die Bauarbeiten im November 2019 mit dem Neubau von zwei barrierefreien Bushaltestellen bei Giebel.

Fahrbahn verstärkt und auf sechs Meter verbreitert

Ab Januar 2020 erfolgte die Fahrbahnverstärkung mit Verbreiterung von ursprünglich knapp fünf auf sechs Meter. Dies fand unter Vollsperrung im Bereich von Parsau bis zur K 85 bei Giebel statt. Im Februar und März vergangenen Jahres hatten dann allerdings andauernde Niederschläge den Boden im Baubereich so stark aufgeweicht, dass ein Baustopp erfolgen musste.

Im darauf folgenden April gingen die Arbeiten auf dem zirka drei Kilometer langen Teilabschnitt „unter besonderer Beachtung der Naturschutzauflagen und der durch den Eichenprozessionsspinner erschwerten Randbedingungen“ weiter. Ende September schließlich konnte der Abschnitt von Parsau bis zur Kreisstraße 85 fertiggestellt und freigegeben werden.

Witterung verzögert die Fertigstellung

Straßenausbau: Vor 15 Monaten begannen die Arbeiten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

In Anschluss wurde dann der zweite Teilabschnitt – von Giebel bis Rühen – voll gesperrt. Hier erfolgte ebenfalls eine Fahrbahnverbreiterung auf die sechs Meter samt Verstärkung des Straßenunterbaus. Im Bereich der Eichenallee wurde allerdings auf die Verbreiterung verzichtet. Aufgrund der strengen Witterungsbedingungen im vergangenen Winter hätte die Fertigstellung sich dann noch einmal verzögert.

Einzelne Abschlussarbeiten würden auch noch in den kommenden Wochen ausgeführt, jedoch ohne nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen. „Der Landkreis bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Anliegern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen“, sagt der Landrat.

Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro

Für den Breitbandausbau seien im Zuge der Maßnahme auf gesamter Streckenlänge bereits „Mitverlegungsmaßnahmen“ vorgenommen worden. Für beide Teilabschnitte mit einer Länge von zusammen 6,2 Kilometern seien Kosten in Höhe von zirka 3,5 Millionen Euro entstanden. Es sei gelungen, dazu „erhebliche Fördermittel seitens des Landes“ nach dem Gesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden einzuwerben, so der Landrat.

