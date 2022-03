Rühen/Parsau

Manchmal dauert’s etwas länger, so auch im Fall des Radwegs entlang der B 244. Zu Beginn der Arbeiten Mitte September vergangenen Jahres hoffte man noch auf eine Fertigstellung zum Ende des Jahre. Jetzt ist Ostern als Termin im Gespräch: „Aber wirklich abschätzbar ist es derzeit noch nicht“, so Michael Peuke, Leiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel.

Zunächst ließ sich die Sache gut an, die Arbeiten gingen planmäßig voran. Doch dann hätten unter anderem „Probleme im Waldbereich“ dafür gesorgt, dass der anvisierte Fertigstellungstermin noch vor Weihnachten schlicht geplatzt sei. Die gut vier Kilometer lange Baustelle konnte deshalb „nicht mehr aus dem Winter heraus gehalten werden“, was zur Folge hatte, dass sie in eine achtwöchige „Winterpause“ rutschte.

Regen hat die Arbeiten am Radweg erschwert

Mineralgemisch: Der Baugrund muss austrocknen. Quelle: Sebastian Preuß

Und als die Arbeiten schließlich am 22. Februar wieder aufgenommen wurden, habe es kurz darauf in der Baukolonne einen positiven Coronatest gegeben, woraufhin die Arbeiten umgehend wieder eingestellt wurden. „Dummerweise fiel auch noch eine Menge Regen“, so Peuke. Die Folge dessen war, dass die bereits mit Mineralgemisch verfüllten Teilstrecken nicht mehr mit schweren Baufahrzeugen befahren werden können. „Das muss erst abtrocknen.“

„Wir müssen sauber arbeiten. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass wir uns jetzt schon zukünftige Schäden an dem Radweg einhandeln“, erklärt der Behördenleiter. Darum bestünden die Arbeiten derzeit darin, dafür zu sorgen, dass das kühle Nass verdunsten kann respektive einen Wasserabfluss herzustellen und zu kontrollieren sprich alles zu entwässern, damit die Maschinen wieder zum Einsatz kommen können.

Sturmschäden müssen noch beseitigt werden

Auf Stand ist man nach wie vor auch noch nicht in den Bereichen, wo die Fahrradtrasse durch den Wald führt. Dort haben die vergangenen Stürme nach Peukes Worten allerhand Schaden angerichtet, sprich Bäume gefällt. Die Aufräumarbeiten seien seitens der Forst noch nicht abgeschlossen, dies sei im Hinblick auf die grundsätzliche Machbarkeit wie auf die Sicherheit der Bauarbeiter jedoch Voraussetzung für eine Fortsetzung der Arbeiten dort.

„Fertig werden, wenn die Leute wieder aufs Rad steigen“

Einerseits seien die Verzögerungen beim Radwegbau nicht wirklich erheblich: „Es drückt nicht so sehr, weil er im Schatten der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Rühen stattfindet“, sagt Peuke – weil die Bundesstraße dort gesperrt ist, gibt es zwischen Parsau und Rühen weniger Verkehr und die Beeinträchtigungen durch die Radwegbaustelle fielen deshalb auch weniger ins Gewicht. „Andererseits wollen wir damit schon fertig werden, wenn die Leute wieder aufs Rad steigen“, bezieht der Behördenleiter das aufkommende Frühjahr in seine Überlegungen mit ein.

Aus diesem Grund würden auch alsbald Gespräche stattfinden mit der Bauleitung bezüglich der Frage, „wie wir das erreichen können“. Peuke nennt das christliche Osterfest, das in diesem Jahr Mitte April ansteht, in einer vagen Vorausschau als terminlichen Bezugspunkt mit erheblichem Vorfreudeaspekt: „Ostern wäre schon wünschenswert.“