Für Denis Ekarius sind die Nematoden bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) das Mittel der Wahl. Biozide, die insgesamt schädlicher seien, kämen nach wie vor zum Einsatz „wegen der Kosten“. Nematoden müssen zweimal gesprüht werden, damit sie eine Wirkung erzielen beim EPS. Der Spinner habe sich „perfekt an die hiesigen Lebensbedingungen angepasst und seine natürliche Gegenspieler wurden quasi ausgerottet“. Ekarius meint damit insbesondere Raupenfliege sowie Schlupfwespe als Fressfeinde des EPS. Er ruft deshalb dazu auf, für diese „insektenfreundliche Blühstreifen“ anzulegen. Die seien nicht identisch mit denen für Bienen und Hummeln: Saatmischungen, die gut für die EPS-Gegner sind, enthalten vor allem Dolden- und Korbblütler. Die tragen zwar nicht so spektakuläre Blüten, bieten aber – verfügbare – Nahrung für Raupenfliege und Co.: „Die haben nämlich anders als Bienen und Hummeln keinen Saugrüssel.“