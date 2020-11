Rühen

Eine Fußgängerampel bei Netto und einen Zebrastreifen am Kreisel – das sind die Forderungen für mehr Verkehrssicherheit auf der Hauptstraße, denen Christina Behns mit Online-Petitionen mehr Gewicht verleihen möchte. „Es ist so gefährlich, man muss da etwas machen“, sagt die junge Mutter.

Die einzigen Möglichkeiten, die viel befahrene Ortsdurchfahrt sicher zu überqueren, gebe es im Süden des Ortes „an der Apotheke und an der Volksbank“. Im nördlichen Teil, im Bereich des großen Neubaugebiets Museleitsche, wo auch die 27-Jährige zuhause ist, gibt es keine weiteren Querungshilfen. Abgesehen von Mittelinseln am Kreisel: „Aber deswegen hält kein Autofahrer an“, weiß Behns aus eigener Erfahrung. Auch die Geschwindigkeit, mit der in den Kreisel eingefahren werde, sei hoch.

Anzeige

Man muss Minuten lang warten

Auch nicht besser ergehe es Fußgängern, die in Höhe Försterweg/Netto die Straße überqueren wollen. Man müsse Minuten lang warten, bis sich im Strom der Fahrzeuge eine Lücke auftue: „Und dann muss man sich auch noch beeilen, damit man es mit Kinderbuggy und Hund gefahrlos auf die andere Seite schafft.“ Definitiv Sorgen mache sie sich auch um ihre mittlerweile siebenjährigen Neffen, die ebenfalls in der Museleitsche leben und „gerade anfangen, alleine los zu ziehen mit Freunden, um bei Netto ihr Taschengeld für Süßigkeiten auszugeben“.

Nicht nur auf sozialen Medien und der Plattform openPetition erhält Christina Behns ausschließlich zustimmende Kommentare für ihre vor wenigen Tagen gestarteten Petitionen. Das Verhalten der Autofahrer wird dort oft als rücksichtslos, die Situation aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens als gefährlich eingestuft. Auch in den Geschäften, wo sie Unterschriften-Listen ausgelegt hat, ist die Unterstützung für ihre Anliegen einhellig – auch weil sich in der Nähe eine Grundschule, eine Kita und ein Altenheim befinden.

Wichtig, diese Möglichkeiten für eine gefahrlose Querung der Straße in die Planung mit aufzunehmen

„Notwendig“: Für den Kreisel wird ein Zebrastreifen gefordert. Quelle: Sebastian Preuß

Christina Behns hat nach eigenem Bekunden die Petitionen zum jetzigen Zeitpunkt gestartet, „weil im kommenden Jahr die Ortsdurchfahrt erneuert werden soll. Und ich habe mir gedacht, dass es wichtig wäre, auch Möglichkeiten für eine gefahrlose Querung der Straße in die Planung mit aufzunehmen“.

Am 9. Dezember wird der Rat entscheiden

Damit liegt sie komplett richtig, wie eine Anfrage der AZ/ WAZ bei Rühens stellvertretendem Bürgermeister Hermann Jordan ergab. Die Planungen für die Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel laufen: „Dabei geht es auch um Querungshilfen.“ Da es sich um eine Bundesstraße handele, habe die Gemeinde nur „begrenzten Einfluss“, sie sei jedoch grundsätzlich an der Planung beteiligt. In seiner nächsten Sitzung am 9. Dezember werde der Rat entscheiden, welche Wünsche und Vorschläge er der Behörde unterbreiten werde.

Uneinigkeit bei Frage des Standorts

Derzeit herrsche bei den Ratsmitgliedern zwar Einigkeit, dass Querungshilfen natürlich notwendig seien – bezüglich der Frage, wo sie eingerichtet werden sollten, allerdings noch nicht: „Wir sind gerade in der Findung“, so Jordan, der auf eine Einigung sowie ein entsprechendes Votum hofft.

Von Jörg Rohlfs