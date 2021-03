Rühen

Der Haushalt 2021 sowie die Verlegung von Ausgleichsflächen für das Baugebiet Koleitsche waren Themen einer Sitzung des Infrastruktur-Ausschusses der Gemeinde. Und: Bürgermeister Karl Urban konnte vermelden, dass es eine Perspektive für den ersehnten Bau eines Ärztehauses gebe.

Im Spätsommer 2019 war ein potentieller Investor, der in der Koleitsche ein solches Ärztehaus errichten wollte, nach längerem Hin und Her abgesprungen. Jetzt gibt es einen neuen Interessenten, der ein solches Projekt in Angriff nehmen möchte: „Ob man es nun Ärztehaus, Medizinisches Versorgungszentrum oder Multifunktionshaus nennt, ist egal. Hauptsache es kommt“, so Urban gegenüber der AZ/WAZ. Nach Gesprächen mit dem Investor ist er „guter Dinge“, dass dieser nicht mehr abspringt.

Konzept in den nächsten Monaten erstellen

Noch gibt es kein festes Konzept, aber das wird sich laut Bürgermeister-Prognose innerhalb der nächsten drei Monate ändern. Wenn nicht nur Ärzte, sondern ein Angebotsmix das Haus bevölkern würden, könne das für alle Beteiligten nur von Vorteil sein – von der Bäckerei-Filiale mit Café über Physiotherapie-Praxis und Apotheke bis hin zur Tagespflege wäre vieles möglich und letztlich auch wünschenswert, meint Karl Urban.

Dem Rat zum Beschluss empfohlen wird vom Ausschuss ein Haushalt 2021, der ohne eine weitere Kreditaufnahme auskommen soll, auch weil er ein Minus von 430 000 Euro aufweist. Letzteres bringt die Gemeinde allerdings nicht in Verlegenheit: „Wir sind noch immer liquide.“ Glücklicherweise seien „alle großen Vorhaben“ wie der Ausbau der Schlesierstraße, der Umbau des Sportheims, Bau des Bauhofs – mittlerweile abgeschlossen oder stünden vor der Fertigstellung.

Auf die Sanierung der Hauptstraße konzentrieren

Mit Blick auf die Finanzen werde sich die Gemeinde deshalb in diesem Jahr bei den Investitionen auch auf die Sanierung der Hauptstraße konzentrieren. Genau genommen sogar nur dem ersten Bauabschnitt vom Kreisel bis zur Tankstelle. Anders als bisher angekündigt, sollen die Arbeiten auch erst „im Juli oder August“ beginnen. Nur wenn die Arbeiten dann „wirklich sehr zügig“ voran gehen würden, wäre es denkbar, auch mit dem zweiten Abschnitt noch in diesem Jahr zu beginnen: „Aber wir wollen damit nicht in den Winter rein kommen“, so Urban.

Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand

Pläne: Nördlich vom Habichtweg mit dem Bauhof der Gemeinde soll das Gewerbegebiet entstehen. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Zum Beschluss vorbereitet wurde vom Ausschuss auch die Festlegung neuer Ausgleichsflächen im B-Plan der Koleitsche. Voraus gegangen war dazu laut Urban ein „Kampf mit den Behörden“. Die bisher benannten Flächen liegen nördlich des Kreisels an der B 244 und damit in einem als Gewerbegebiet geplanten Areal. Es umfasst westlich der Bundesstraße rund 5000 Quadratmeter und wird im Süden begrenzt vom Habichtweg, an dem auch der neue Bauhof der Gemeinde liegt.

Gemeinde kooperiert mit Erschließungsträger

Laut Bürgermeister gibt es bereits Interessenten für das Gebiet. Die Aufstellung des Bebauungsplans sei in Vorbereitung und „wenn alles gut geht“, könnten frühestens Mitte nächsten Jahres erste Ansiedlungen begonnen werden. Die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebiets Rühen, das derzeit öffentlichen und privaten Grund und Boden vereint, übernimmt ein gewerblicher Träger „in Kooperation mit der Gemeinde“, wie Karl Urban erklärt.

Von Jörg Rohlfs