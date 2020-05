NP-Markt in Rühen wird samt Grundstück zwangsversteigert

Rühen

Bei der Ratssitzung am Mittwochabend in Brechtorf waren mögliche Verkaufspläne für den NP-Markt in Rühen ein Thema – ein Verkauf ist jedoch nicht geplant. Nach AZ-Recherche steckt eine Zwangsversteigerung hinter den Gerüchten, sie ist für Donnerstag, 4. Juni, im Amtsgericht in Wolfsburg angesetzt.

Edeka-Minden, Betreiber des NP-Marktes und Pächter von Immobilie und Grundstück, möchte trotzdem auch künftig am Standort bleiben.

Edeka will Mieter in Rühen bleiben

Wie Alexandra Antonatus, Pressereferentin von Edeka, auf AZ-Anfrage mitteilte, ist Edeka Mieter der Immobilie. „Wir haben dort einen langfristigen Mietvertrag. Wir gehen davon aus, dass wir somit weiter mit dem NP-Markt in Rühen bleiben.“ Darauf weist auch die Bekanntmachung des Amtsgerichts Wolfsburg hin: Es handele sich um ein vermietetes Gewerbegrundstück.

Der Hinweis auf die Versteigerung ist sowohl bei den Ebay-Kleinanzeigen sowie bei Immobilien-Scout online zu finden. Der ausgewiesene Kaufpreis, der dem Verkehrswert entspricht, liegt bei 1,08 Millionen Euro. Zur Gewerbefläche von 860 Quadratmetern kommt der Parkplatz, die Gesamtfläche liegt bei 6160 Quadratmetern. „Das äußere Erscheinungsbild weist eine gute Bauunterhaltung und einen guten Bauzustand auf“, heißt es in der Bekanntmachung des Amtsgerichts, das allerdings außerdem anmerkt: „Die Pflasterungen sind schadhaft beziehungsweise nicht fertiggestellt.“

Mehrer Interessanten wollen Gebote abgeben

Um unerwünschten Entwicklungen auf dem Gelände vorzubeugen, hat der Gemeinderat bereits am Mittwochabend das Baugebiet „Alter Bahnhof“, in dem die Fläche von NP-Markt und Parkplatz liegt, mit einer Veränderungssperre belegt. Er plant außerdem, im Bebauungsplan festzuschreiben, dass die Fläche ausschließlich für einen Supermarkt genutzt werden darf.

Probleme mit dem Parkplatz: Die Pflasterung verschiebt sich immer wieder. Quelle: Alexander Täger

Wer Eigentümer der Fläche ist, sei ihm nicht bekannt, so Bürgermeister Karl Urban. Er wisse jedoch, dass es bereits mehrere Interessenten gäbe, die bei der Zwangsversteigerung Gebote abgeben wollen. „Wobei das Problem mit dem schadhaften Pflaster noch nicht geklärt ist.“ Ein Thema, das Edeka, den damaligen Investor und die Gemeinde seit dem Bau des Marktes im Jahr 2012 beschäftigt. Die Pflastersteine waren vermutlich einfach lose auf den Sand aufgelegt worden und verschieben sich immer wieder, gerade wenn die Lkw zum Entladen über den Platz fahren und wenden. Der Investor, der seinerzeit das Gelände bebaut hat, war am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Von Christina Rudert