Rühen

Ende 2017 wurde der Kreisel an der Koleitsche in Betrieb genommen, nun soll seine Mitte attraktiv gestaltet werden. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Frage, wie. Weil seine Mitglieder aber „keine Gartengestalter sind“, wie Rühens Vize-Bürgermeister und Arbeitskreis-Mitglied Hermann Jordan erklärt, sollen Fachfirmen Vorschläge unterbreiten.

Den Beginn der Suche nach einer passenden Ausformung für die gestalterische Visitenkarte der Gemeinde am nördlichen Ortseingang im Zuge der Bundesstraße 244 markierten Vorschläge von Mitgliedern des Gemeinderates. Insgesamt neun an der Zahl. Alle bis auf einen wollen das 16,5 Meter durchmessende Rondell mit Anpflanzungen aufwerten. Der eine, der das nicht will, kam vom Bürgermeister Karl Urban. Der warf – symbolisch – eine beleuchtete stählerne Weltkugel in den Ring.

Weltkugel „passt nicht so ganz zu Rühen“

„Aber das passt nicht so ganz zu Rühen“, gibt Urban die ablehnende Haltung des Arbeitskreises zu diesem Vorschlag wieder. Zudem gäbe es für eine Weltkugel mit Beleuchtung bürokratische Hürden, der Landkreis müsste eine verkehrstechnische Genehmigung erteilen. Verworfen wurde auch die zwischenzeitlich aufkommende Idee, die Rühener Bevölkerung am Entscheidungsprozess zu beteiligen – zu aufwändig und schwer händelbar.

Auf sich selbst zurück geworfen, beriet der vierköpfige Arbeitskreis die verbliebenen Vorschläge, die laut Jordan vor floraler Diversität nur so strotzen: Von A wie Azalee bis Z wie Zypresse ist fast alles dabei. Ein finales Konzept wurde nicht ausgemacht. Aber man sei sich einig, dass man „nichts Exotisches“ in den Kreisel pflanzen wolle: „Es sollen ortstypische Gewächse sein, die auch hier überleben können“, so Jordan. Und: „Wir wollen dort nicht irgendwas pflanzen, es gibt schon einen bestimmten Anspruch.“ Allein schon aufgrund der Größe des Kreisels.

Keine Durchsicht und geringer Pflegeaufwand

Berücksichtigt werden müsse bei der Auswahl der Pflanzen auch, dass sie „ganzjährig ihre Wirkung verbreiten und Freude bereiten“, wenn man ihrer ansichtig werde. Immergrünes werde daher mit Sicherheit dabei sein, schmückendes Blühwerk aber auch. Ein weiterer Aspekt ist die Höhengestaltung, denn die Regeln besagen, dass durch den Bewuchs nicht nur die Blendwirkung von Scheinwerfern gemindert werden soll, sondern auch eine „Durchsicht“ unmöglich ist. Und schließlich soll auch der Pflegeaufwand für das Kreisel-Ensemble gering gehalten werden: „Ganz vermeiden lässt es sich aber nicht.“

Beim Kreiselbau wurde schon ein Leerrohr verlegt

Auch möglich: Ein Tannenbaum, beleuchtet. Quelle: Kay Nietfeld/dpa Archiv

Ein Letztes werde man bei der Planung auch nicht aus den Augen verlieren, dass nämlich die Kreiselmitte kein schlechter Platz für einen beleuchteten Nadelbaum in der Adventszeit wäre – auch wenn das wieder mit den Behörden abgestimmt werden müsste. Ein Leerrohr für Eventualitäten wie elektrische (oder Wasser-) Leitungen wurde beim Bau des Verkehrsknotens wohlweislich schon mal verlegt.

Umsetzung nicht mehr in diesem Jahr

Die beiden Gartenbaufirmen, die aus all diesen Vorgaben ein überzeugendes Konzept erstellen sollen, wurden vergangene Woche kontaktiert. Nun sollen Vor-Ort-Termine verabredet werden. Die Pläne und ihre Bewertung wird der Arbeitskreis dem aktuellen Rat noch vor den Kommunalwahlen im September vorstellen, meint Jordan. Auch eine Entscheidung für die favorisierte Gestaltungsvariante werde noch in diesem Jahr fallen, deren Umsetzung aber nicht mehr erfolgen.

Von Jörg Rohlfs