Kampf gegen Eichenprozessionsspinner startet

Rühen

Es geht los: Die im März angekündigte Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners startet voraussichtlich am Montag, 11. Mai, in Rühen – abhängig von der Witterung. Regen und Wind sowie zu viel UV-Strahlung könnten den Plan verhindern.

Geplant ist die Bekämpfung aus der Luft mit dem biologischen Wirkschaft bacillus thuringiensis am 11. und am 12. Mai. Landrat Dr. Andreas Ebel und Kreisrat Rolf Amelsberg sowie die örtlichen Bürgermeister werden sich vor Ort von den Maßnahmen überzeugen. Die Bevölkerung wird gewarnt, direkten Kontakt mit dem Sprühnebel und einen längeren Aufenthalt in frisch behandelten Bereichen zu vermeiden. Da die Befliegung teilweise bis dicht an die Wohnbebauung erfolgt, werden die Anwohner 15 Minuten vor dem Start per Lautsprecherdurchsage oder direkte Ansprache gebeten, sich ins Haus zu begeben, Fenster und Türen zu schließen und diese für die kommenden zwölf Stunden auch geschlossen zu halten. Weidetiere sollten während der Befliegung möglichst anderweitig untergebracht werden.

Anzeige

In geschlossenen Gebäuden bleiben

Die erste Stunde nach der Besprühung sollten sowohl Menschen wie auch Haustiere im geschlossenen Gebäude bleiben. Außerdem sollten Kinder auch in den nächsten zwölf Stunden nicht in unmittelbarer Nähe der besprühten Bäume spielen, Erwachsene sollten einen Mindestabstand von 20 Metern zu den Bäumen halten. Es wird empfohlen, Gartenmöbel und Spielgeräte anschließend abzuwaschen und 14 Tage lang nichts aus dem eigenen Gemüsegarten zu verzehren. Geplant ist außerdem eine Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner mit Fadenwürmern an 600 Bäumen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Fragen zur Bekämpfung werden bei der Samtgemeinde Brome unter Tel. (0 58 33) 84 103 oder 84 120 beantwortet, für gesundheitliche Themen ist das Gesundheitsamt des Landkreises unter Tel. (0 53 71) 82 700 Ansprechpartner.

Von der AZ-Redaktion