Startschuss für Raupenbekämpfung aus der Luft

Endlich hat das Wetter mitgespielt: Bei nur leichtem Wind, strahlendem Sonnenschein und einer Außentemperatur von 14 Grad startete am Dienstag in Rühen der Hubschrauber-Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner. An zwei Tagen wird kreisweit eine Fläche von 300 Hektar besprüht, hinzu kommt die Behandlung von 4000 Einzelbäumen.

„Eigentlich wollten wir schon am Freitag starten, doch da hat es geregnet und war viel zu windig“, so Landrat Dr. Andreas Ebel. Auch der Montag sei mit Kälte, Wind und unbeständigem Wetter für die Raupen-Bekämpfung aus der Luft nicht geeignet gewesen. Los ging’s dann endlich am Dienstagmorgen – und Ebel war die Erleichterung anzumerken, dass nicht noch einmal ein weiterer Aufschub notwendig geworden ist.

Absperrung und Kontrolle als Herausforderung: Viele Helferinnen und Helfer waren beim Hubschraubereinsatz gegen den Eichenprozessionsspinner im Einsatz. Quelle: Sebastian Preuß

Schwerpunkt

„Insgesamt sind am Dienstag 19 Flüge geplant“, erklärt der Verwaltungschef. Der Schwerpunkt liege wie auch schon bei der Premiere 2019 in der Samtgemeinde Brome. Aber auch in anderen Teilen des Kreises ist der Hubschrauber am 26. und 27. Mai im Einsatz. Bekämpft wird der Eichenprozessionsspinner – er hat sich in den letzten Jahren bundesweit rasant ausgebreitet – mit dem Wirkstoff bacillus thuringiesensis.

Dieses Mittel werde mithilfe des Hubschraubers von oben auf die Eichen gesprüht und von den Raupen verzehrt. „Es muss aktiv durch Blattfraß aufgenommen werden und bewirkt durch Umwandlung im Darm die Austrocknung der Raupen“, so der Verwaltungschef. Für Menschen sei das biologisch abbaubare Mittel ungiftig. „Wir haben bereits im letzten Jahr gute Erfolge bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners erzielt und werden nicht nachlassen“, versichert der Landrat. Für die Maßnahmen aus der Luft, vom Boden und für das Absaugen fallen in diesem Jahr Kosten von 220 000 Euro an – 85 000 Euro davon trägt der Kreis.

Brennhaare

Erstmals wird der Eichenprozessionsspinner – seine Brennhaare sind giftig und führen zu allergischen Reaktionen – im Landkreis Gifhorn auch mit Fadenwürmern bekämpft. Hiebei werden die sogenannten Nematoden direkt auf die Raupen gesprüht. Diese dringen dann in die Raupen ein und töten sie. „Das Verfahren hat sich bisher in Versuchen sehr wirksam erwiesen“, so der Landrat. Die Nematoden müssten jedoch zweimal aufgebracht werden und dieses könne im Regelfall nur in der Dämmerung geschehen. Eine „Einzelbehandlung“ der befallenen Eichen sei nötig. 600 Bäume würden erstmals auf diese Art und Weise besprüht.

Kritik

Im Beisein von Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann und dem stellvertretenden Bürgermeister Hermann Jordan kritisierte Ebel das Land für die fehlende Unterstützung bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners scharf. „Ich sehe das Land in der Pflicht, doch bisher ist nichts gekommen“, zeigte sich der Landrat verärgert. Das Land habe die Aufgabe den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sicherzustellen, doch komme dieser Verpflichtung nicht nach.

Ein dickes Lob gab’s für alle Helferinnen und Helfer, die die Befliegung durch Kontrollen und Straßenabsperrung erst möglich machen. Neben Polizei und Straßenmeistereien waren am Dienstag mehr als 60 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen unter Leitung von Gemeindebrandmeister Frank Mosel ehrenamtlich im Einsatz.

Kreis informiert

Unter www.gifhorn.de/eichenprozessionsspinner teilt der Kreis Details über den Hubschraubereinsatz und damit im Zusammenhang stehende Sperrungen mit. Nach dem Flugeinsatz und dem Abtrocken des Wirkstoffes können Straßen, Geh- und Radwege wieder ohne Einschränkungen genutzt werden. Sperrungen dauern jeweils ungefähr 15 Minuten.

Von Uwe Stadtlich