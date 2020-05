Gibt es Verkaufspläne für den NP-Markt?

Rühen

Wie groß werden die Steuerausfälle sein, die den Gemeinden wegen der Corona-Krise drohen? Weil das noch nicht absehbar ist, werden mehrere Projekte in der Gemeinde Rühen verschoben. Dazu zählt zum Beispiel der Erwerb des Grundstücks für das geplante Ärztehaus sowie mehrere kleinere Projekte, teilte Hermann Jordan (PUL) mit, der als erster stellvertretender Bürgermeister die Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Brechtorfer Sportheim leitete. Neuigkeiten gab es zum NP-Markt in Rühen.

Wie Henning Hoppe ( CDU) mitteilte, gibt es offenbar Überlegungen, dass der NP-Markt verkauft werde soll. Der Gemeinderat beschloss als Reaktion darauf, das Baugebiet „Alter Bahnhof“, in dem sich der Markt befindet, mit einer Veränderungssperre zu belegen. Außerdem solle der Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass dort nichts anderes als ein Markt möglich ist, erklärte Hoppe.

Was wird aus dem zweiten Sportplatz?

Trotz der finanziellen Unwägbarkeiten wegen Corona sollen weiterhin wichtige und notwendige Ausgaben erfolgen, die Digitalisierung vorangetrieben, Ansiedlung von Gewerbe betrieben und die Attraktivität der Gemeinde erhalten und erhöht werden, betonte Jordan. Fest im Blick hat die Gemeinde auch die Erstellung eines zweiten Sportplatzes in Rühen. Dafür seien laut Jordan in den vorigen beiden Jahren bereits jeweils 50 000 Euro in den Haushalt gestellt worden. Eine Umsetzung in diesem Jahr sei allerdings nicht realistisch.

Der Beschlussvorschlag, für den Sportplatz weitere Mittel in Höhe von 100 000 Euro in den Haushaltsplan 2020 einzustellen, scheiterte mit sechs Ja- und sieben Gegenstimmen sowie einer Enthaltung. „Wir sind für den zweiten Sportplatz und das Ärztehaus“, betonte SPD-Fraktionssprecher Karl-Peter Ludwig zuvor in der Diskussion. Das Problem sei aber der Zeitpunkt: Es gebe derzeit noch keine neue Steuerschätzung, in der die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für die Gemeinde berücksichtigt sind. Man wolle das Geld aber auch nicht für etwas anderes ausgeben, stellte Ludwig klar.

Gemeinde übernimmt Sanktionsbetrag

Außerdem wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Gemeinde einen Sanktionsbetrag in Höhe von rund 40 000 Euro übernimmt, der aus dem Ausbau der Straße „Vor den Eichen“ in Brechtorf stammt. Um den Anliegerbeitrag ging es dabei ausdrücklich noch nicht – darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Es soll auch noch eine Informationsveranstaltung für Anlieger zu diesem Thema geben.

Beschlossen wurde die Erneuerung der Gemeinde-Homepage und der Erwerb einer entsprechenden Rühen-App für rund 15 000 Euro. Zudem muss die Thekenkühlung im Eischotter Faitschenkrug wegen eines Defektes erneuert werden, dem die Ratsmitglieder ebenfalls zustimmten. Und der Rat hat beschlossen, erneut einen Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm zu stellen, nachdem es für den Antrag aus dem letzten Jahr eine Absage vom Amt für regionale Landesentwicklung gab. Die Ratsmitglieder stimmten schließlich auch dem angepassten Haushaltsplan zu.

Abschied für Kerstin Randhahn

Laudatio von Karl Urban: Verwaltungsvertreterin Kerstin Randhahn wurde in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Alexander Täger

Bei der Ratssitzung wurde Verwaltungsvertreterin Kerstin Randhahn in den Ruhestand verabschiedet – mit viel Lob und würdigenden Worten von allen Seiten für ihre Tätigkeit. „Frau Randhahn war ein Glücksfall für die Gemeinde Rühen“, sagte Bürgermeister Karl Urban in einer kleinen Laudatio. Sie habe sich dank ihrer fachlichen Kompetenz und auch ihrer Kollegialität viel Anerkennung und Respekt erworben. Neue allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters ist nun Andrea Vandrey, die seit einigen Monaten für die Gemeindeverwaltung tätig ist.

Von Alexander Täger