Rühen

Die erste Ausfahrt seit vergangenem Oktober hat der Bulldog Club vor kurzem unternommen. „Der Zuspruch war recht groß“, kann Clubchef Björn Benecke vermelden: 27 Männer und drei Frauen sowie ein Hund nahmen an der Veranstaltung ebenso teil wie 27 landwirtschaftliche Oldtimer verschiedener Hersteller machten sich auf die Reise.

„Unser Vereinsleben ruhte auf Grund der Pandemie bis zu diesem schönen sonnig warmen Sonntag“, berichtet Benecke. Die letzte Vereins-Ausfahrt habe dann auch bereits im vergangenen Oktober stattgefunden – eine lange Zeit seitdem. „Seinerzeit fuhren wir mit 13 Oldtimern zur Moorbahn nach Westerbeck.“ Für die aktuelle Ausfahrt schrieb der Vorsitzende extra den Landkreis Gifhorn an und fragte nach, ob man die Fahrt unter Einhaltung der Coronabedingungen durchführen dürfte.

Kurz nach 10 Uhr setzte sich der Konvoi in Bewegung

Nach positivem Bescheid starteten Benecke und sein Stellvertreter Ingo Rohs in die Planung. „Die Strecke haben wir in zwei Teile geteilt, ungefähr nach der Hälfte wurde eine Rast vorgesehen.“ Kurz nach 10 Uhr setzte sich der Konvoi, bestehend aus alten Lanz Bulldog, Hanomag, Normag, John Deere, Ford, Deutz, Unimog, Güldner, Schlüter, Fendt und Eicher vom Vereinsgelände beim Kanal aus in Bewegung.

„Im ersten Streckenabschnitt, mit einer Länge von 20 Kilometern fuhren wir meist über Feldwege, aber auch teilweise auf Landstraßen“, berichtet Björn Benecke. Im Verlauf der Fahrt wurden dabei die Dörfer Rühen, Brechtorf, Wendschott und Eischott „gestreift“. Nach eindreiviertel Stunden kam der Tross an der Raststelle, einer Wiese, an. „Mit unseren Boliden bildeten wir dort einen großen Halbkreis und die Teilbnehmer ließen sich das ausgegebene Lunchpaket an und auf ihren Fahrzeugen genüsslich schmecken.“

Ein Problem mit dem Getriebe

Die Begeisterung über den ersten Streckenabschnitt sei riesig gewesen: „Doch mussten wir feststellen, dass eine Gruppe von fünf Traktoren nicht am Rastplatz angekommen waren.“ Der Grund hierfür sei der Ausfall eines der Fahrzeuge infolge eines Getriebeproblems gewesen. „Es konnte auch mit Hilfe der vier Kameraden, die auch angehalten hatten, nicht vor Ort behoben werden“, sagt Benecke. Als der versprengte Vierer-Trupp dann etwas verspätet doch eintraf, konnten auch sie noch ihr Lunchpaket in Empfang nehmen.

Zur Galerie 27 Männer, drei Frauen, ein Hund und viele Oldtimer waren bei der Ausfahrt dabei. Rast wurde auf einer Wiese gemacht.

Zurück auf der kürzlich erneuerten Giebelstraße

„Nach einer kleinen Fotosession ging es dann auf das zweite Teilstück.“ Es ging vorbei an den Dörfern Bergfeld, Parsau und Giebel – natürlich wieder hauptsächlich auf Feldwegen: „Allerdings ließen wir uns es nicht nehmen, auf der erst kürzlich erneuerten Giebelstraße unseren Heimweg anzutreten und genossen einmal eine glatte Fahrbahn als Untergrund.“

„Die doch so schöne heimische Landschaft“

Resümee? „Von allen Fahrern kam Begeisterung über die doch so schöne heimische Landschaft“, so Benecke. Kein Wunder, denn bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zirka zwölf Stundenkilometer habe wirklich jeder „die Blicke nach links und rechts über die Felder und Wiesen schweifen lassen können“. Alle würden nun darauf hoffen, dass in diesem Jahr wieder mehr Vereinsleben möglich sein wird „und somit auch wieder Veranstaltungen ausgeplant werden können“. Mehr Infos gibt es auf der Vereins-Homepage www.bulldogclub-droemling.de.

Von der AZ-Redaktion