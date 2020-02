Eichenprozessionsspinner-Petition: Antragstellerin spricht mit Staatssekretär

Rühen

Anna Hoffmeister, Mitinitiatorin der Landtags-Petition zum Eichenprozessionsspinner, ist richtig sauer: weil der Antrag auf Finanzhilfe vom Land Niedersachsen im November abgelehnt wurde – und weil sie anders als angekündigt dazu nicht mehr angehört wurde. Jetzt hat sie doch noch einen Termin im Sozialministerium.

Ablehnende Haltung bei Unterschriften-Übergabe

Ende März vergangenen Jahres war eine Busladung voller Bürger plus Landrat nach Hannover gereist und hatte 7000 Unterschriften übergeben an Umweltminister Olaf Lies. Der hatte die bekannte ablehnende Haltung der Landesregierung bezüglich einer Unterstützung wiederholt, die Petition wurde in den gleichnamigen Ausschuss verwiesen.

Ihr sei seinerzeit „zugesichert“ worden, dass sie als Antragstellerin – so genannte „Pedantin“ – im Rahmen der Bearbeitung des Antrags „nochmal gehört werde“, so Hoffmeister. Drei Monate lang habe sie deshalb auch von sich aus aufmerksam die öffentlichen Sitzungsprotokolle des Landtags verfolgt. Ohne einen Hinweis auf die Angelegenheit zu finden.

Füße still gehalten

Aber sie habe „die Füße stillgehalten“, hoffnungsvoll, dass doch noch etwas passiert. „Aber dann gab’s auch bei mir eine Sommerpause“, so die Rühenerin, deren Aufmerksamkeit für die Sache auf lange Dauer nachließ. Mitte November bekam Anna Hoffmeister dann Post von der Landtagsvizepräsidentin. Inhalt: Der Antrag wurde abgelehnt.

Ablehnung als Tiefschlag

Ein Tiefschlag für Anna Hoffmeister, die es nicht versteht, dass „mehr als 7000 Unterschriften“ keine Bedeutung haben. Empört ist sie aber über „die Art und Weise“ wie mit ihr als „einfache Bürgerin und Mutter“ umgegangen wurde: keine Kontaktaufnahme, keinerlei vorherige Info, einfach nur ein unvermitteltes „Nein“. „Wieso geht man so mit den Bürgern um?“

Aus dem Schreiben aus Hannover gehe hervor, dass die Petition zum EPS „mit einem Antrag der Grünen in einen Topf geworfen“ und abgelehnt wurde, wonach die Bekämpfung des Spinners ausschließlich durch Absaugen erfolgen sollte. Auch diese Zusammenlegung zweier unterschiedlicher Themen ist für Hoffmeister unverständlich.

Termin mit Staatssekretär

Sie wandte sich mit ihrem Unmut an den hiesigen Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann, auf dass dieser in Hannover dafür sorgen möge, dass der zugesicherte Gesprächstermin noch stattfindet, wenn auch viel zu spät. Einen für Dezember vereinbarten Termin konnte Hoffmeister krankheitsbedingt nicht wahrnehmen. Aber nun ist es – am Donnerstag – so weit. Gemeinsam mit Heilmann trifft Hoffmeister den Staatssekretär des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, den Stellvertreter von Ministerin Carola Reimann.

„Ich will Antworten“

Was die Frage einer Finanzhilfe für die Region beim Eichenprozessionsspinner betrifft, geht sie „mit gar keiner Hoffnung“ in dieses Gespräch: „Man wird sich wieder rausreden und auf den Landkreis verweisen. Aber ich will Antworten auf die Frage, warum so mit Bürgern umgegangen wird.“

Von Jörg Rohlfs