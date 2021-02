Rühen

„Es ist schade drum“, sagt auch Rühen Bürgermeister Karl Urban über die Bäume entlang der Hauptstraße, die im Vorgriff auf die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt gefällt wurden. Bei Rühenern und in sozialen Medien hatte das Thema für Gesprächsstoff und bedauernde Kommentare gesorgt. Laut Urban sei die Fällung jedoch alternativlos gewesen.

Denn im Zuge der Erneuerung der Fahrbahn sollen auch die so genannten Nebenanlagen, also Bürgersteig, Radweg, Zuwegungen, komplett erneuert werden. „Man kann nur einen Tod sterben“, meint der Bürgermeister mit Blick auf diese anstehenden Arbeiten, die den sechs alten Eichen und etwa ebenso vielen Birken ohnehin den Garaus gemacht hätten.

Anzeige

Wurzeln hätten gekappt werden müssen

Die Bäume hätten mit ihren Wurzeln bereits den Gehweg angehoben, man könne sich deshalb aktuell an manchen Stellen „die Knochen brechen“. Wenn die Nebenanlagen neu gemacht würden, müssten deshalb auf alle Fälle „Wurzelsperren“ eingebaut werden – mit Folgen auf die Bäume, denn dazu hätten die Wurzeln gekappt werden müssen, was zum einen die Überlebenschance für die Bäume in Frage gestellt hätte, zum anderen aber auch ihre Standfestigkeit: „Vielleicht würden sie dann beim nächsten Windstoß auf die Straße fallen“, gibt Karl Urban zu bedenken.

Was ansonsten die Vorbereitungen der Ortsdurchfahrt-Sanierung betrifft, stünden letzte Abstimmungsgespräche mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an: „Und wir warten noch auf eine neue Zeichnung des Planungsbüros.“ Der Plan sieht nun endgültig nur eine weitere neue Querungshilfe vor außer der existierenden Ampel in Höhe der Apotheke. Sie soll in Höhe des Friedhofs entstehen – und die Verlegung eines Leerrohrs unter der Fahrbahn beinhalten, um gegebenenfalls dort irgendwann auch eine Bedarfsampel für Fußgänger einzurichten.

Kamerafahrten durch die Kanäle

Ob und inwieweit die Kanäle unter der Fahrbahn ebenfalls erneuert werden müssen, darüber sollen nach Auskunft des Bürgermeisters demnächst anstehende Kamerafahrten in eben diesen Kanälen Aufschluss geben.

Beginnen soll die in mehrere Abschnitte unterteilte Erneuerung der Ortsdurchfahrt im Norden, enden soll sie mit der Erneuerung der Oebisfelder Straße (B 244) bis zum Ortsausgang.

Von Jörg Rohlfs