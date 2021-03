Rühen

Auch in der Gemeinde Rühen geht man in diesem Jahr weiter gegen den Eichenprozessionsspinner vor – allerdings in Eigenregie ohne Beteiligung des Landkreises und ausschließlich vom Boden aus. Auf die Bekämpfung aus der Luft mit Hubschraubern wird verzichtet, weil „diese Befliegung nicht so erfolgreich war“, wie Bürgermeister Karl Urban erklärt.

Das ist ein Ergebnis des Monitoring zum EPS-Vorkommen. War es der Wind, der dafür sorgte, dass der bacillus thuringiensis nicht dahin gelangte, wohin er gelangen sollte, oder der Wirkstoff selbst: „Man weiß es nicht“, sagt Urban. Offensichtlich sei jedoch, dass „nicht in allen, aber in einigen Bereichen, wo beflogen wurde, keine ausreichende Wirkung erzielt wurde“. Grund genug für die Gemeinde, in diesem Jahr von dieser Bekämpfungsmethode Abstand zu nehmen.

Weniger Eigelege als im Vorjahr

Auf der einen Seite ist das gut für das Gemeindesäckel – in diesem Jahr sollen 30 000 Euro für EPS-Maßnahmen bereit gestellt werden, 2020 wurden dafür 56 000 Euro ausgegeben –, auf der anderen Seite liefert das Monitoring dafür auch Gründe. Denn anders als in der Nachbargemeinde Parsau konnte für Rühen und seine Ortsteile „eine Senkung der Anzahl vorhandener Eigelege festgestellt werden“, so Urban. Auch wenn dieser einschränkend hinzu fügt, dass es sich dabei „um eine Hochrechnung handelt“.

Weil es nicht möglich sei, in den Kronen aller geschätzt rund 2000 Rühener Eichen nach den „winzig kleinen und hervorragend getarnten Eigelegen“ zu suchen, würden in den einzelnen räumlichen Bereichen nur „drei oder vier“ Bäume genauer untersucht, um ein Gesamtbild vom EPS-Befall zu zeichnen. Gemeinsam mit dem örtlichen Baumdienst Ekarius sei die Gemeinde gerade dabei, eine Karte darüber zu erstellen, wo welche Bäume behandelt werden sollen.

Parallel ein Baumkataster anlegen

Parallel soll dabei ein „Baumkataster“ angelegt werden, in dem neben Informationen zum Spinner auch allgemeine Informationen wie Fällungen oder Schnittmaßnahmen in Zukunft aktualisiert werden sollen. Diese Erfassung des Ist-Zustands soll beendet werden, bevor die Eichen mit ihrem Austrieb das Startsignal sowohl für die Spinner als auch für deren Bekämpfung geben. In Abhängigkeit vom Wetter ist dies ab Mitte April möglich.

In den Ortslagen und entlang beliebter Spazierwege

Urban stellt klar, dass man das Insekt, das mit seinen Brennhaaren für heftige allergische Reaktionen beim Menschen auslösen kann, „nicht ausrotten“ will. Deshalb würden in den Waldflächen in Richtung des Drömlings auch keine Maßnahmen ergriffen, sondern nur an den Eichen in den Ortslagen Rühen, Eischott und Brechtorf – „damit die Leute im Sommer in Ruhe draußen grillen können“ – sowie an beliebten Spaziergänger-Routen in der Feldmark. Im nächsten Jahr müsse neu bewertet werden, wie man vorgehen wolle, so Urban.

Auch am Kanal kommen Nematoden zum Einsatz

Für die Behandlung der Eichen entlang des Mittellandkanals ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zuständig. Auch das bedient sich laut Bürgermeister dabei der Dienste des Rüheners Denis Ekarius. Der sei, was den Eichenprozessionsspinner betrifft, ein „ausgewiesener Experte“ und werde diesen im Auftrag der Gemeinde bekämpfen. Als Mittel der Wahl stünden nach situativem Bedarf Heißschaum, Absaugen, der bacillus thuringesis sowie Fadenwürmer (Nematoden) zur Verfügung.

Letztere kommen auf jeden Fall am Kanal zum Einsatz, weil der Bazillus nicht in der Nähe von Wasser eingesetzt werden darf.

Von Jörg Rohlfs