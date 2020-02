Pasadena Roof Orchestra entführt Publikum in die Goldenen Zwanziger

Brome

Swing at its best in Brome: Das bekannte Pasadena Roof Orchestra gastierte jüngst im Remmler Hof – das Konzert war ausverkauft.

Diese Lieder standen im Programm

Das elfköpfige Ensemble um ihren Frontmann und Sänger Duncan Galloway hat sich dem Swing und der Tanzmusik der Zwanziger und Dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verschrieben. Mit viel Charme und einer guten Prise Humor, vor allem aber mit seinem großem musikalischem Können, begeisterte es das Publikum im ausverkauften ehemaligen Kinosaal. Stücke wie „I`m crazy bout my baby“, „Ol’ man river“ oder „Top hat, white tie and tails“ mögen heutzutage nicht jedem ein Begriff sein, ließen den Funken aber schnell überspringen und sorgten genau für die Mitwipp- und Fingerschnipp-Atmosphäre, die man von einem solchen Show-Abend erwartet. Auch deutschsprachige Lieder wie „Bel Ami“ oder „Wochenend und Sonnenschein“ zählten zum Programm, dass durch zahlreiche, vom Publikum mit Zwischenapplaus bedachte Soli der Musiker ein Sahnehäubchen erhielt.

Schon die Queen gehörte zu den Zuhörern

Das 1969 gegründete und in Großbritannien beheimatete Orchester veröffentlichte bereits mehr als 40 Tonträger und trat bei zahlreichen Tourneen in Europa, aber auch in den USA und in Asien auf. Unter anderem spielte es die Musik zum Film „Comedian Harmonists“ ein. Auch die englische Queen soll bereits zu den Zuhörern gezählt haben.

Das sagen die Besucher

„Toll, das so etwas hier in Brome stattfindet“, war von Besuchern zu hören. Schon zur Pause gab es viele lobende Worte: „Wunderbar, sehr gut“, befand zum Beispiel Susanne Schneider aus Wahrenholz die mit ihrem Ehemann Rainer in den Bromer Remmler Hof gekommen war.

Von Alexander Täger