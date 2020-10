Brome

Reinhold Beckmann präsentiert Auszüge aus seinem kommenden Album im Remmler Hof in Brome, und zwar am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr. Nachdem der beliebte Sport- und Showmoderator Reinhold Beckmann im August 2018 das erste Mal im Veranstaltungsort Remmler Hof war und seine damals neue CD „Freispiel“ präsentierte, kehrt er nun wieder nach Brome zurück.

Der Moderator und Songwriter gibt seinem Publikum schon mal eine Kostprobe

In der Zwischenzeit hatte Beckmann Zeit, ein neues Studioalbum zu kreieren, welches den Titel „Auf Herz wär was gegangen“ trägt. Es erscheint im Februar 2021, was den Moderator und Songwriter nicht davon abhält, den Gästen im Rahmen einer Live-Tournee schon vorab eine Kostprobe zu geben.

Live wird diese Musik zum gemeinsamen Erlebnis. Reinhold Beckmann möchte dabei emotional sehr dicht sein Publikum berühren und ist im Duo mit Johannes Wennrich (Gitarre) unterwegs. Er präsentiert gefühlvolle Balladen ebenso beeindruckend wie die kraftvollen, fast rockigen Nummern. Charmant, nachdenklich und angenehm selbstironisch erzählt er seine Songgeschichten. Das schöne Scheitern gehört genauso dazu wie der Blick auf die kleinen Macken des Alltags.

Der Ticketvorverkauf für den Abend hat bereits begonnen

Vor kurzem eröffnete im Remmler Hof auch ein kleines Restaurant. Für die Veranstaltung mit Reinhold Beckmann sind spezielle kulinarische Gerichte dort geplant, sodass einem angenehmen Abend für Augen, Ohren und den Gaumen nichts entgegen steht. Karten sind ab sofort unter www.remmlerhof.de sowie im Bromer Restaurant Remmler Hof und in der Postfiliale Brome zum Preis von 29,90 Euro erhältlich.

