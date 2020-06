Quarantäne in der Flüchtlingsunterkunft: Was ist mit den Schulkindern?

Ehra-Lessien

Acht mit dem Corona-Virus infizierte Bewohner gibt es derzeit in der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien. Bei allen rund 180 Bewohnern wurden am Pfingstwochenende Tests vorgenommen, die Ergebnisse sollen Dienstag vorliegen – auch die der derzeit 18 schulpflichtigen Kinder, die in der Unterkunft leben.

Erst Truppenübungsplatz, dann Flüchtlingslager Das in Ehra liegende heutige Flüchtlingslager wurde zuerst als Truppenübungsplatz genutzt. 1938 wurde auf dem 1700 Hektar großen Gelände der Truppenübungsplatz zum Üben von Bunkersprengungen eingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf dem Gelände Munition vernichtet – bis 1948 die Barackensiedlung „Platz“ für Flüchtlinge aus dem Osten entstand. Diese erste Nutzung als Flüchtlingslager dauerte bis 1956 an, dann übernahm die neu gegründete Bundeswehr das Gelände. Anfang 1990 kamen im Zuge der Grenzöffnung erneut Flüchtlinge – rund 1000 aus der damaligen DDR. Nach dem Ende der militärischen Nutzung 2013 wurden die Gebäude 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise in ein Notaufnahmelager für rund 800 Flüchtlinge umgewandelt. Inzwischen werden Teile der Gebäude des ehemaligen Truppenübungsplatzes vom Landkreis Gifhorn als zentrale Unterkunft für etwa 180 Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt.

Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse hatte der Landkreis frühzeitig informiert. „Das ist die Art der Kommunikation, die ich mir wünsche“, erklärte er auf AZ-Anfrage. Er könne sich gut vorstellen, dass jetzt Bürger der Gemeinde unruhig würden, aber: „Wir kennen Corona seit mehreren Monaten, wissen, wie wir uns verhalten sollen. Wer Symptome hat, sollte sich jetzt testen lassen. Und wer reden möchte – ich stehe jederzeit zur Verfügung“, sagte er. Nun hoffe er, dass der Landkreis gleich zu Anfang der Woche die Schule in der Gemeinde informiere, die von Flüchtlingskindern besucht würde. Dass die Dorfbewohner sich Sorgen machen müssen, glaubt er hingegen nicht: „Wegen Corona waren in den vergangenen Wochen schon weniger Bewohner der Unterkunft unterwegs – und dann mit Masken.“

Tests für alle schulpflichtigen Kinder

Auch Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team, sieht keinen Grund für sich und ihre Mitglieder, jetzt „Panik zu schieben“. Zwar gibt es gute Kontakte zu den Flüchtlingen und der Verein engagiert sich stark für die Bewohner der Unterkunft – doch die Kontakte seien eher digitaler Art.

Der Wunsch des Bürgermeisters, dass der Landkreis die Schulen frühzeitig informiere, hat sich erfüllt. „Unser Amtsarzt Josef Kraft hat bereits Kontakt zu dem Rektor der Grundschule aufgenommen und mit ihm das weitere Vorgehen besprochen“, heißt es dazu auf AZ-Anfrage vom Landkreis Gifhorn. In der Unterkunft leben derzeit 18 schulpflichtige Kinder. Diese gehen in den Vorschulkindergarten Brome, in die Grundschule Ehra-Lessien und in die Hauptschule Rühen.

Alle Kinder, die in der Unterkunft leben, sind bis auf Weiteres in Quarantäne. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Alle identifizierten Kontaktpersonen werden informiert und im Verdachtsfall getestet. Der Vorschulkindergarten und die Schulen müssen aber nicht grundsätzlich geschlossen werden, heißt es dazu weiter vom Landkreis. Für alle schulpflichtigen Kinder gab es am Montag Tests. „Am Dienstag erwarten wir die Ergebnisse und könnten so noch rechtzeitig vor Schulbeginn Maßnahmen treffen, sofern das notwendig werden sollte“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel.

Von Thorsten Behrens