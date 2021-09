Probleme mit Internet und Mobilfunk in Ehra-Lessien: Daran könnte es liegen

Ehra-Lessien

Seit mehreren Wochen ist das Mobilfunknetz von Vodafone im Ort gestört. Keiner weiß, warum, und wann es wieder besser wird. Diese Situation zerrt bei den Betroffenen an den Nerven. Vodafone dagegen sieht keine „Probleme“, spricht allerdings von Arbeiten an der Anlage, für die diese zeitweise abgeschaltet werden müsse.

„Dass mein Handy im Wald nicht funktioniert, bin ich ja gewohnt“, sagt Johannes Ditges von der Bezirksförsterei in Boitzenhagen resigniert, „aber jetzt bin ich auch im Ort nicht mehr erreichbar!“ Das Mobilfunknetz in und um Ehra-Lessien sei „eine Katastrophe“. Der Förster wohnt unweit der Lessiener Dorfstraße, wo auch sein Büro ist. Eine Verschlechterung des Handyempfangs von Vodafone nehme er seit „gefühlt drei Monaten“ schon wahr – aber jetzt gehe eben meistens gar nichts mehr.

Bürger fühlen sich vertröstet

„Es heißt, der Mobilfunkmast nördlich von Ehra kurz vorm Testgelände sei in seiner Funktion beeinträchtigt“, sagt Anne-Kathrin Schulze. „Aber so lange?“ Sie wohnt in Ehra an der Kirche. „Handyempfang habe ich nur noch mitten auf dem Dorfplatz!“ Seit dem 18. August fragt sie regelmäßig bei der Messenger-Hotline ihres Mobilfunkanbieters Otelo nach, der das Funknetz von Vodafone nutzt. „Seitdem höre ich nur Ausreden. Zuletzt hieß es, die Störung sei am 10. September behoben.“ Ist sie bis heute nicht.

Seit Wochen immer nur vertröstet fühlt sich auch Axel Jordan. Auch er erfuhr: Man arbeite am bestehenden Empfangsproblem. „Hoffentlich ist das wenigstens bis zur Bundestagswahl behoben“, schimpft der Ratsherr. Bei den kürzlichen Kommunalwahlen fiel sein Handy zum Checken des „Votemanagers“ aus, mit dem die Stimmenauszählung im Internet verfolgt werden konnte. „Das war ärgerlich!“ Auch er kann zu Hause am westlichen Ortsrand von Ehra nur im Freien mobil telefonieren.

Fühlt sich seit Wochen nur vertröstet: Axel Jordan hofft, dass bis zur Bundestagswahl am Sonntag das Netz in Ehra-Lessien wieder einwandfrei arbeitet. Quelle: Privat

Vodafone habe keinesfalls „Probleme“ mit seiner Mobilfunkstation in Ehra-Lessien, heißt es von Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone Deutschland, auf AZ-Anfrage. „Das Gegenteil ist der Fall: Vodafone investiert hier in die weitere Verbesserung der Infrastruktur des Ortes. Konkret wurden vom 26. August bis zum 20. September Wartungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten an der örtlichen Mobilfunkstation durchgeführt. Diese betreffen die Elektrotechnik und Klimatechnik sowie die Anbindung der Station an das Stromnetz und an das weltweite Kommunikationsnetz. Vor allem aber werden an dieser Mobilfunkstation zusätzliche LTE-Antennen installiert, um die Kapazitäten und Internet-Geschwindigkeiten im Umfeld dieses Standortes weiter zu steigern“, so Petendorf.

Während der Arbeiten an der Station in Ehra-Lessien musste diese zeitweise abgeschaltet werden. Der Mobilfunkverkehr wurde dann weitgehend über benachbarte Standorte umgeleitet. „Vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden ließen sich nicht ganz vermeiden. Wir bitten die wenigen betroffenen Kunden um Entschuldigung für diese vorübergehenden Unannehmlichkeiten. In Ehra-Lessien können die Kunden nach Abschluss der Arbeiten eine der modernsten LTE-Stationen Deutschlands nutzen“, führt der Vodafone-Sprecher weiter aus.

Genervt ist man auch in der Asylbewerberunterkunft des Landkreises in Lessien. Dort ruckelt offenbar nicht nur die WLAN-Versorgung für die bis zu 200 Bewohner, auch die Einrichtungsleitung und die Sicherheitsmannschaft haben Probleme. Ein Sozialarbeiter sagt: „Auf dem Gelände benutzen wir Funkgeräte. Aber nach außerhalb zu telefonieren, um zum Beispiel Arzttermine für unsere Bewohner zu vereinbaren, ist seit Wochen eine Geduldsprobe.“ Meistens zeige das Diensthandy bei 4G maximal einen Balken an.

Schlechter Empfang im Camp Ehra: Alex Tatijashvili und Majdolin Albasri sind sauer. Quelle: Privat

Für Alex Tatijashvili geht ohne WLAN gar nichts mehr, und er ist sauer. Majdolin Albasri, die auch noch eine SIM-Karte von Vodafone besitzt, kann damit immerhin etwas telefonieren. „Ich laufe auf dem Gelände herum und gucke, wo es gerade geht. Aber die meisten Internetanwendungen sind unmöglich, dafür reicht es nicht aus.“ Auch Intsa Gaseb und ihre Tochter Hanin sind sauer über die plötzlich fehlende Internetabdeckung: „Wir zahlen 25 Euro im Monat, um das Internet nutzen zu können, und im August war das rausgeworfenes Geld!“

Das sagt der Betreiber des WLAN-Netzes im Camp

„Meine Tochter lebt außerhalb und ich bin gerade Oma geworden. Ich kann von der Unterkunft aus kaum mit ihr telefonieren“, schimpft Dina Nogai. „Vor allem Bewohner, die in diesen Wochen neu dazu kommen und die sich aufgrund der Corona-Prävention zunächst in Quarantäne begeben müssen, stehen vor dem Problem, für ihre Familien plötzlich nicht mehr erreichbar zu sein.“ Da denke man sich ja zu Hause das Schlimmste.

Schlechtes WLAN: Intsa Gaseb und ihre Tochter Hanin können im Camp Ehra das Internet nicht nutzen. Quelle: Privat

Das kostenpflichtige WLAN-Netz im Camp wird von Frank Kettlitz betrieben – per Satelliten-Internet. Kettlitz räumt ein, dass das WLAN-Netz zwar funktioniere, derzeit aber nicht so gut wie üblich, das zeige die derzeit geringere Internetnutzung. Er will daher den nächsten Wartungstermin vorziehen, um das Netz wieder in Gang zu bringen.

