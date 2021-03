Tiddische

Premiere: Mit dem Abschluss eines Vertrages mit Giffinet zum Glasfaserausbau, der Buswendeschleife in Hoitlingen und einem Ministeriumserlass wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Brome beschäftigte sich jetzt der Gemeinderat erstmals online und öffentlich – in Form einer Videokonferenz.

Die hatte inklusive des Rates rund 20 Teilnehmer: „Ich war positiv überrascht. Es war wirklich gut“, so Bürgermeister Wieland Bartels. Sowohl der technische Ablauf als auch die Teilnehmer-Disziplin sei „top“ gewesen. Eine Präsenzsitzung sei „immer schöner“, weil man Mimik und Gestik der Teilnehmer mitbekommen. Aber als Ersatz in einer kritischen Situation und „Übergangslösung“ sei eine Videokonferenz eine durchaus akzeptable Alternative.

„Letzte Chance auf schnelleres Internet“

Die Ermächtigung des Rates zum Vertragsabschluss mit Giffinet zum Glasfaserausbau in der Gemeinde verknüpfte der Bürgermeister mit einem erneuten Appell an die Bürger, sich für die Erstellung eines Hausanschlusses anzumelden. Die aktuelle Vermarktungssequenz werde bis auf weiteres „die letzte Chance auf schnelleres Internet sein“.

Derzeit liege die Quote der Vertragsabschlüsse bei 23 Prozent, damit sei noch „ein ganz langer Weg zu gehen“, um die für einen Ausbau erforderlichen 60 Prozent zu erreichen. Die Ansicht, wonach die aktuell gebotene Datenrate und -geschwindigkeit „doch ausreicht, ist ein Irrglaube“, meint Bartels, „man muss vorausschauend handeln“.

6000 Euro für zusätzliche 16 Meter Gosse

Genehmigt wurden vom Rat Mehrausgaben von 6000 Euro für die seit dem 8. März laufenden Bauarbeiten zur Errichtung einer Buswendeschleife an der Gabelung Lindenstraße/Am Sportplatz in Hoitlingen. Für das Geld sollen zusätzlich 16 Meter Gosse erneuert werden: „Das sähe sonst blöd aus.“ Grund für den Bau der Schleife ist die gewünschte Verlegung der Haltestelle von der Hauptstraße aufgrund der Lage und des Verkehrsaufkommens in den „verkehrsberuhigten Bereich“ der Lindenstraße.

Was tun, damit keine Nachteile entstehen?

Schlägt Boykottmaßnahmen vor: Wieland Bartels. Quelle: privat

Erörtert wurde vom Gemeinderat auch ein Ministeriumserlass, wonach den Gemeinden zukünftig eine ordentliche Haushaltsführung abgesprochen werden kann, wenn sie keine Eröffnungsbilanz nachweisen können. Bürgermeister Wieland Bartels hatte im Vorfeld der Sitzung Boykottmaßnahmen bei der Zahlung von Umlagen vorgeschlagen. Man einigte sich nun darauf, zunächst ans Innenministerium heranzutreten, um in Erfahrung zu bringen, „was wir tun können, damit uns keine Nachteile entstehen“.

Die Gemeinde Tiddische ist nicht verantwortlich

Abhängig von den Antworten, die man bekomme, behalte man sich „weitere Schritte“ vor. Vorschläge aus dem videogestützten Ratsrund reichten von „Kürzungen bei der Zahlung von Umlagen“ bis zur „Selbstanzeige“, um eine Klärung der Angelegenheit zu beschleunigen. Nicht die Gemeinde Tiddische sei verantwortlich dafür, dass die Samtgemeinde es seit Einführung der doppischen Buchhaltung in den Kommunen vor neun Jahren nicht geschafft habe, die erforderliche Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Die Angelegenheit lässt keinen kalt

Zwar sei es „kaum vorstellbar“, dass vom Rechnungsprüfungsamt das „äußerste Mittel“ angewandt und Haushalt deshalb nicht genehmigt würde – auch weil die Gemeinde Tiddische „gut aufgestellt ist“ – aber: „Allein die Möglichkeit stört mich ganz doll“, so Bartels. Und auch im Rat sei Unmut erkennbar gewesen, die Angelegenheit lasse keinen kalt: „Wir müssen da was machen.“

Von Jörg Rohlfs