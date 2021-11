Polizei sucht Zeugen für Unfall in Rühen

Rühen

In der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr ist an der Einmündung von der Wilhelm-Raabe-Straße auf die Giebelstraße ein Verkehrsschild umgefahren worden. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist, mit dem Schild kollidierte und schließlich an einem Erdwall unter den Büschen dort zum Stehen gekommen ist. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Wittingen unter Tel. (05831) 25 28 80.

Von der AZ-Redaktion