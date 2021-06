Polizei stoppt rasenden Bromer in Voitze

Voitze

Dieser Mann hat wenig ausgelassen: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne Führerschein, in einem Auto mit geklauten Kennzeichen und ohne Zulassung und Versicherung war der 49-jährige Bromer unterwegs, den die Polizei am Dienstagnachmittag in Voitze stoppte. Dort war er Zeugen wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. Schon am Ortseingang war er mit dem Wagen über die Querungshilfe gerauscht, hatte Vorderrad und Felge beschädigt, und auch bei seiner weiteren Fahrt durch den Ort nahm er wenig Rücksicht auf den Mercedes. Die Bromer Polizei stoppte die Fahrt des Mannes, der angab, sich nach einem Streit mit seiner Ex hinters Steuer gesetzt zu haben.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war, auch der Drogenschnelltest wies auf eine Beeinflussung hin. Und schon vor einiger Zeit war ihm der Führerschein entzogen worden. Der weder versicherte noch zugelassene Mercedes mit gestohlenen Kennzeichen gehörte der Ex des Bromers. Auf den kommen jetzt eine Reihe von Strafverfahren zu.

Von der AZ-Redaktion