Sie watschelten in Brome über die viel befahrene Braunschweiger Straße: Zwei verwaiste Gänseküken wurden von der Polizei gerettet.

Die Polizei als Retter in der Not: In Brome watschelten zwei verwaiste Gänseküken über die Braunschweiger Straße. Quelle: Polizei