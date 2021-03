Brome

Bei der Polizei Brome endet eine Ära: Der langjährige Stationsleiter Michael Spanier wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin ist Polizeioberkommissarin Saskia Reinsch.

Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek blickte auf die Laufbahn von Polizeihauptkommissar Michael Spanier zurück. Diese begann 1977 bei der Polizei in Wolfenbüttel und führte ihn nach der Ausbildung zum Dienst in die Hundertschaft. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst 1982 blieb Michael Spanier immer in der Region, abgesehen von einem einjährigen Zwischenschritt in Soltau-Fallingbostel. Am 1. März 1993 übernahm er schließlich die Leitung der Polizeistation in Brome – und blieb dieser bis zum Eintritt in den Ruhestand erhalten. „Ein so langer Zeitraum wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich“, sagte Thomas Bodendiek. Er sprach Spanier „ganz, ganz herzlichen Dank für die Leistung in mehr als 43 Dienstjahren aus“.

Spaniers Nachfolgerin ist seit 2004 bei der Polizei

Seine Nachfolgerin wird Saskia Reinsch. Die Polizeioberkommissarin ist seit 2004 bei der Polizei. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst drei Jahre in Osnabrück und ist seit 2010 im Bereich der Polizeiinspektion Gifhorn eingesetzt, zuletzt in Hankensbüttel. Saskia Reinsch ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. „Ein Quäntchen Glück gehört in unserem Beruf an manchen Tagen dazu. Aber Sie sind gut vorbereitet und wissen, was auf Sie zukommt“, sagte Thomas Bodendiek bei der offiziellen Dienstposten-Übertragung.

Bromes neue Stationsleiterin, die nun Chefin von sieben Polizisten und einer Angestellten ist, blickte „voller Elan“ auf ihre neue Aufgabe. Ihr sei eine gute Zusammenarbeit mit Gemeinden und Schulen sowie der enge Kontakt zu den Bürgern wichtig. Von ihrem Vorgänger Michael Spanier erhielt sie zum Dienstantritt in Brome einen Schlüssel, den der damalige Niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann vor zehn Jahren bei der Einweihung der neuen Polizei-Station übergeben hatte.

Von Christian Albroscheit