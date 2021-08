Platz für 122 Kinder: Rühens Kita Pfiffikus offiziell eröffnet

Rühen

Die ersten Kinder waren zwar schon im Juli eingezogen und hatten ihr neues Domizil mit Leben erfüllt, am Montag allerdings erfolgte die offizielle Einweihung eines Projektes, mit dem die Samtgemeinde Brome einen weiteren Teil des Zukunftskonzeptes für Kitas und Schulen umsetzt: In der Drömlingstraße in Rühen wurde die Kita Pfiffikus im Beisein von Gästen aus Elternschaft, Politik und Verwaltung feierlich ihrer Bestimmung übergeben.

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann überreichte Kita-Leiterin Rodena Schmiedchen symbolisch einen überdimensionalen Schlüssel, wünschte ihr und ihren 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den zukünftig 122 Kindern viel Spaß in den neuen Räumen. Die Rühener Kita bezeichnete Peckmann als Meilenstein des Standortkonzeptes Rühen, mit dem man flexibel auf die Expansion des Ortes und benachbarter Gemeinden eingegangen sei.

Noch in der Planung von vier auf sechs Gruppen aufgestockt

Geplant waren ursprünglich Räumlichkeiten für vier Gruppen, ehe das Objekt auf insgesamt sechs Gruppen ausgeweitet wurde. Was nach Worten der Samtgemeindebürgermeisterin natürlich auch finanzielle Auswirkungen hatte: Die Kosten stiegen von ursprünglich zwei auf letztlich 3,3 Millionen Euro. Aus Landesmitteln erhält die Samtgemeinde Brome eine Förderung in Höhe von 360 000 Euro.

Der Sommer zeigte sich am Montag noch einmal von seiner schöneren Seite, und so präsentierten sich Neubau und das großzügige Spielgelände mit Kletterturm und Bobbycar-Bahn den Besuchern in gleißendem Sonnenlicht. Ausführlich ging Manuela Peckmann auf die intensiven Vorbereitungen des Projektes ein, die bereits 2017 für die Nutzung einer ursprünglichen Grünfläche an der Grundschule begonnen hatten. Ziel war es, mit den steigenden Einwohnerzahlen Schritt zu halten, von „Übergangslösungen“ wie Pavillons oder mobilen Containern Abschied zu nehmen.

1250 Quadratmeter Fläche für je drei Kindergarten- und Krippengruppen

Ergebnis ist ein zweiflügeliges Gebäude mit insgesamt 1250 Quadratmetern Fläche für drei Kindergarten- und drei Krippengruppen. Bei der Raumplanung wurde auf flexible Nutzungsmöglichkeiten geachtet. Außer Ehra bietet nunmehr auch Rühen Raum für eine Integrationsgruppe. Die Samtgemeindebürgermeisterin dankte allen Beteiligten aus Verwaltung, Politik, Architektenteam und Kita. „Es wurde großartige Arbeit geleistet“, sagte sie.

In einem Grußwort ging Rühens Bürgermeister Karl Urban auf erweiterte Parkmöglichkeiten für Bring- und Abholzeiten ein. Sein besonderes Lob galt jedoch einem Modellprojekt der musikalischen Bildung und der alltagsintegrierten Sprachförderung. Darüber hatte ausführlich Heinz-Werner Kemmling referiert, der gemeinschaftlich mit den Erzieherinnen und Erziehern der Kita „Pfiffikus“ eine Werkstatt für elementare Musikpädagogik (WEMP) gestalten wird.

Ursprüngliche Planungen von Corona durcheinander gewirbelt

Natürlich ging ein Blick zurück auch auf die lange Entwicklungszeit. Wie bei vielen andere Projekten hatte Corona die ursprünglichen Planungen mächtig durcheinander gewirbelt. So sollte nach Worten von Fachbereichsleiterin Sophie Tinscher (SG Brome) die neue Rühener Kita bereits im Frühjahr 2021 offiziell ihren Betrieb aufnehmen. Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial und Probleme bei den Ausschreibungen sorgten für Verzögerungen. Am 6. Juli schließlich wurde der Umzug von Kindern aus der Interimskita Bergfeld nach Rühen möglich, jetzt folgte eine Gruppe nach, die in Containern in der Kita Fuchsbau untergebracht war.

Kita-Leiterin Rodena Schmiedchen und Mitarbeiter führten dann die Eröffnungsgäste durch die Räumlichkeiten. Urteil der Leiterin: „Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Die großzügigen Räumlichkeiten sind wunderbar flexibel zu nutzen.“

Von Burkhard Heuer