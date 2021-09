Tülau

Geduldig drehen Paulchen, Little Food, Dandy und Maja auf der Koppel ihre Runden. Einige der Kita-Kinder gucken ein bisschen angespannt – sie reiten an diesem Tag zum ersten Mal. Andere lächeln – sie haben schon häufiger auf dem Rücken eines Pferdes gesessen. In der Voitzer Kita im Wald läuft derzeit eine Projektwoche rund ums Thema Pferde – und dabei geht es längst nicht nur ums Reiten.

„Cool sieht das aus, du machst das schon fast wie ein Profi“, lobt Erzieherin Lisa Melzian. Sie ist die Pferde-Expertin im Team der Voitzer Kita – und nun sind die Kita-Kinder auf dem Hof ihrer Familie in Tülau zu Gast. Am ersten Tag der Projektwoche geht es zunächst einmal um Theorie und Regeln, etwa um das Satteln oder darum, dass die Kinder immer nur von vorne an die Ponys herantreten sollen. Auch ein Blick in die Boxen gehört im Lauf der Woche dazu. Beim Ausmisten müssen die Kita-Kinder dann aber doch nicht mit anpacken – hier reicht das Zugucken. „Aber sie sollen wissen, dass ein Haustier auch Verantwortung bedeutet“, sagt Kita-Leiterin Karen Eilmes-Walz, egal ob es nun ein Hamster, Hund oder Pferd ist.

Die Kita zeigt den Kindern Freizeitbeschäftigungen vor Ort

In ihrem letzten Jahr vor der Schule stehen für die Voitzer Kita-Kinder gleich mehrere Projektwochen an. „Wir wollen ihnen zeigen, welche Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung es hier vor Ort gibt“, erläutert die Kita-Leiterin. So ging es vor dem Reiten auch schon um Fußball. HipHop und Yoga sollen noch folgen. „Wir gucken auch, wofür die Erzieherinnen brennen“, fügt Eilmes-Walz hinzu – denn dann können diese die Kita-Kinder auch besser für ihr Hobby begeistern. So wie Lisa Melzian, die selbst passionierte Reiterin ist und überlegt, eine Zusatzausbildung zum Thema therapeutisches Reiten zu machen.

Reiten und mehr: Die Voitzer Kita im Wald veranstaltet eine Projektwoche rund ums Pferd. Quelle: Christian Albroscheit

Nach dem Reiten bekommen die Pferde eine Belohnung

„Ihr habt es richtig toll gemacht. Ihr könnt stolz auf euch sein“, sagt sie, nachdem jedes Kind mehrere Runden geritten ist. Doch damit ist der Tag noch nicht beendet. „Die Pferde sind viel gelaufen. Da haben sie sich auch eine Belohnung verdient“, sagt die Erzieherin. Vorher müssen Paulchen, Little Food, Dandy und Maja aber noch abgesattelt und gebürstet werden. Auch da sind die Kita-Kinder dabei und nähern sich den Tieren immer nur von vorne – so wie sie es am Vortag gelernt haben. Die Belohnung in Form von Futter gibt es für die Pferde schließlich auf der Weide.

Apropos Futter: Diesem Thema widmen sich die Kinder am nächsten Tag in der Kita. Dort stellen sie Pferde-Leckerlies selbst her – und verfüttern sie am folgenden Tag an die Pferde auf dem Hof Melzian. So wird die Projektwoche eine runde Sache – für Kita-Kinder und Pferde.

