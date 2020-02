Brand in der Perle an der Ohre: Wie kam es zu dem Feuer?

Brome

Gut zwei Wochen ist es her, dass die Perle an der Ohre niederbrannte. Die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen, die Befunde aber noch nicht abschließend ausgewertet. „Das wird frühestens zum Ende der Woche der Fall sein“, erklärt Thomas Reuter, Sprecher der Polizeiinspektion Gifhorn.

„Ganz viele Spuren“

Es seien „ganz viele Spuren“ gesichtet und dokumentiert worden, sowohl durch Fotos als auch schlicht durch Sicherstellung. Mehrere Stunden hätten an einem Tag der vergangenen Woche Sachverständige verschiedener Institutionen die Brandruine unter die Lupe genommen, darunter auch ein Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Gifhorner Polizei.

Brandort frei gegeben

Es handele sich dabei um „sehr akribische kriminalistische Kleinarbeit“, die auch in der Auswertung zeitaufwändig sei, so Reuter. „Es geht ebenso darum, Brandstiftung auszuschließen wie einen technischen Defekt.“ Der Brandort sei nach den Untersuchungen frei gegeben worden.

Alltag eingekehrt

Nach dem Unglück: Mittlerweile ist der Brandort frei gegeben. Quelle: Jörg Rohlfs

Für Joseph Schnall, den Inhaber der Gaststätte, ist inzwischen so etwas wie Alltag eingekehrt: „Das Ganze ist jetzt gesackt.“ Auch sein Dachdeckerbetrieb, dessen an die Perle angebautes Lager auch ausbrannte, läuft: „Muss ja.“ Für Material werde erstmal privater Carport und Garage genutzt, zerstörte Werkzeuge würden „nach und nach ersetzt“. Auch der Unternehmer wartet jetzt auf die Ergebnisse der erfolgten gutachterlichen Untersuchung für die Versicherung.

Aktuell nachgeschoben worden sei von dieser nach Schnalls Angaben die Entnahme einer Bodenprobe: „Warum, weiß ich nicht.“ Eben so wenig wie und wann es in der Sache insgesamt weiter gehe. Allerdings bestehe für ihn auch „kein zeitlicher Druck“. Was als nächstes anstünde, sei das Einholen von Angeboten für die Entsorgung der Überreste der ehemaligen Gaststätte mit Bowlingcenter.

Ruine eingezäunt

Auflage: Die Brandruine wurde eingezäunt. Quelle: Jörg Rohlfs

Die Auflage der Unteren Umweltbehörde, zu verhindern, dass möglicherweise kontaminiertes Regenwasser in die vorbei fließende Ohre gelangt sei man bereits zwei Tage nach dem Brand nachgekommen. Ein Graben sei ausgehoben worden, der das Wasser in ein mit Folie ausgelegtes Auffangbecken ableitet. Von dort werde es mittels Tauchpumpe in die Kanalisation gepumpt. Mit Eigenmittel erledigt wurde durch Schnall und seine Firma auch die vorgeschriebene Umzäunung des Brandorts mit einem Bauzaun.

Von Jörg Rohlfs