Partylaune bei der ersten Bromer Hüttengaudi

Brome

Dirndl und Lederhosen, wohin das Auge fällt: Auch wenn’s keine Hütte, sondern ein großes Festzelt war, das in Brome am Sportplatz aufgebaut war, war es doch eine stilechte Hüttengaudi, für die das Team Dans up de Deel und die Band AllGeier gesorgt haben. Die ersten Fans der zünftig-bayrischen Sause standen schon früh auf den Tischen, die Tanzfläche war durchgängig gut gefüllt.

Junge und Jung-Gebliebene hatten sich in Dirndl oder Lederhose geworfen und amüsierten sich quer durch alle Altersgruppen dem Augenschein nach bestens bei Festbier, Brezeln und fetziger Musik. Für die war die Band Die AllGeier aus Buchloe im Ostallgäu zuständig, und die hatte die Bromer zügig auf ihrer Seite mit Party-Songs wie „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ oder der rockigen Version des Schmusehits „Che serra“.

Lange Partynacht: Die Allgeier sorgten bei der Hüttengaudi in Brome für super Stimmung. Quelle: Christina Rudert

Eine Wiederholung ist auf alle Fälle geplant

Sebastian und Ralf Henkel vom Team Dans up de Deel aus dem Landkreis Uelzen sind in Brome keine Unbekannten: „Wir machen hier seit 20 Jahren zum Beispiel das Schützenfest“, berichtete der Juniorchef Sebastian Henkel. Die Hüttengaudi allerdings fand zum ersten Mal statt. Mit Option auf Wiederholung: „Wir würden sie gerne hier so etablieren wie die Jembker Wies’n“, sagte Henkel.

Ursprünglich war geplant, an zwei Abenden zünftige Oktoberfest-Party zu machen. Aber da war wohl doch die Corona-Skepsis zu groß. „Wir haben das dann auf einen Abend reduziert, weil in einem halbvollen Zelt nicht so richtig Stimmung aufkommt“, meinte Henkel. So war zwar immer noch reichlich Platz, aber knapp 600 Besucher tanzten über Tische und Bänke und sorgten für reichlich Stimmung.

Vor allem aus Brome und der unmittelbaren Nachbarschaft kommen die Gäste

Ein Sicherheitsdienst kontrollierte aufmerksam die Impfnachweise, und auch die Kontaktdatennachverfolgung mit Hilfe der Luca-App war sichergestellt. „Hier gilt 2G, weil irgendwann im Laufe des Abends weder Sicherheitsabstände noch Maskenpflicht mehr sichergestellt werden können“, lachte Henkel, der sich freute, dass nur wenige Feiernde mit dem Auto gekommen waren. „Das zeigt auch, dass die überwiegende Mehrheit hier aus Brome und der unmittelbaren Umgebung kommt.“

Ebenso freute er sich über die Vielzahl an Dirndln und Lederhosen. „Das war keine Auflage, aber mittlerweile hat wohl doch auch jeder Norddeutsche so etwas im Schrank.“

Eine Wies’n-Brotzeit für die ganze Familie

Am Tag zwei der Hüttengaudi gab es dann noch die Wies’n-Brotzeit mit traditionellem Wies’n-Catering von Ramme aus Leiferde, und auch dabei sorgten die AllGeier für die passende Musik. „Das ist ein Angebot eher für die ganze Familie“, so Henkel.

Von Christina Rudert