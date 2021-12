Parsaus Rat wird gegen Raser aktiv

Parsau

Der Straßenverkehr war zentrales Thema in der jüngsten Parsauer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Bürgerzentrum. Wegen der Umleitung über den Giebel nach Rühen – dort wird die Ortsdurchfahrt erneuert – gibt es am Parsauer Ackerende Unmut und gefährliche Situationen. Ein Problem mit zu schnellem oder rücksichtslosem Fahren bestehe aber, unabhängig von der Umleitung, auch sonst und an anderen Stellen der Gemeinde.

Nun will der Rat gegensteuern: Einstimmig wurde die Anschaffung gelber Blinklichter für den Schulbereich auf der Bergfelder Straße beschlossen. Darüber hinaus sollen zwei weitere Geschwindigkeitsanzeigen angeschafft werden, um Autofahrer zu einem besonnenen Fahrverhalten zu animieren. Die aktuelle Messtafel, die derzeit am Ackerende hängt, funktioniere nicht gut und zeige zu spät an, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Keil (CDU). Ein Gerät sei außerdem zu wenig für die Größe der Gemeinde – mit mehreren Geräten könnten diese auch mal für längere Zeit an einem Ort stehen, etwa auch in den Ortsteilen Croya, Ahnebeck oder Kaiserwinkel. Die Gemeinde selbst habe sonst kaum eine Handhabe, könne selbst keine Blitzer aufstellen oder Geschwindigkeiten ändern. „Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben“, sagte unter anderem Nils Pohl (CDU).

Die offizielle Umleitung führt nicht über das Ackerende

Keil wies außerdem darauf hin, dass es Verkehrskontrollen gegeben habe. Zudem sei die Umleitung über den Giebel bloß für Anlieger gedacht – die eigentliche Umleitung führe über eine andere Strecke. Laut Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr verläuft diese für den Verkehr aus Richtung Wolfsburg kommend in Richtung Wittingen über die L 291 nach Tiddische, die K 99 nach Bergfeld und nach Parsau; in Richtung Wolfsburg gegenläufig.

Ein Treffen der Vereine will Christine Siegemund (SPD) organisieren. Dabei soll es auch um die Möglichkeit eines Dorffestes gehen. Udo Kasubke hatte später in der Einwohnerfragestunde ein weiteres Mal darauf hingewiesen, dass die Schützengesellschaft ein Schützenfest in bisheriger Form nicht mehr stemmen könne und schlug ebenfalls vor, über ein gemeinschaftlich organisiertes Fest zu sprechen.

Weitere Themen im Rat Diese Themen behandelte der Rat auch: Die Gemeinde zahlt dem Naturschutz Bromer Land (NBL) einen einmaligen Zuschuss von 500 Euro für die Pflege der Kopfweiden am Landgraben. Für die Gaststätte im Bürgerzentrum wird weiterhin ein Pächter gesucht. Um mit dem Turnhallenbau möglichst nah an die Grundstücksgrenze zu rücken, wollte die Gemeinde eine Baulast auf dem Kirchengrundstück eingetragen lassen. Die Landeskirche wolle das Grundstück aber eher verkaufen, was nun möglichst zügig über die Samtgemeinde geschehen soll. Sollte dies problematisch werden, will die Gemeinde, die bereits 500 000 Euro zum Turnhallenbau zuschießt, tätig werden. Die Gemeinde will künftig mit dem digitalen Ratssystem Allris arbeiten. An den Arbeitskreisen für das Förderprogramm Dorfregion können sich Interessierte noch beteiligen. Sehr erfolgreich verlief laut Keil die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge: 1000 Euro hatten die Ehrenamtlichen zusammenbekommen. „So viel hatten wir noch nie“, dankte Keil.

Fachausschüsse wird es auch künftig nicht geben

Mehrheitlich abgelehnt wurde die Einführung von Ratsausschüssen, wie von der SPD-Fraktion beantragt. Stattdessen wird es die bereits vom alten Rat verwendete „Tandemlösung“ geben mit zwei Beauftragten, die sich um ein Thema kümmern. Dieser Lösung hielt Ingo Müller (SPD) zwar zu Gute, dass sie unbürokratischer und schneller sei. Er argumentierte aber unter anderem, dass Ausschüsse zu mehr Transparenz beitrügen, da die Sitzungen öffentlich sind. Steven Klatt (CDU) war für das Tandem, bei dem „immer eine gemeinsame Lösung“ gefunden worden sei und die Themen später vom gesamten Rat – und damit öffentlich – diskutiert würden. Keil, die beide Modelle aus der Ratsarbeit kenne, sprach sich ebenfalls für die Tandemlösung aus: „Es hat prima geklappt.“

Von Alexander Täger