Parsaus Rat will Straßenausbaubeiträge anders verteilen

Parsau

Einigkeit herrscht im Parsauer Gemeinderat, die Satzung über die Straßenausbaubeiträge zu ändern. Zuerst müssen aber noch rechtliche Fragen geklärt werden.

Straßenausbaubeiträge stehen vielerorts in der Diskussion, auch in Parsau soll die alte Satzung gekippt werden. Bislang sieht diese vor, dass die Gemeinde 40 Prozent und die jeweiligen Anlieger der zu erneuernden Straße 60 Prozent der Kosten tragen. Zur Berechnung würden etwa die Grundstückslänge und -tiefe sowie die Geschosshöhe herangezogen, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Keil bei der Ratssitzung im DGH Croya. Diese Regelung „finden wir nicht gerecht“, so Keil.

Anzeige

Übrig bleibt eine dreistellige Summe

Weil es für die Gemeinde zu teuer wäre, könnten die Beiträge zwar nicht komplett abgeschafft werden, so Keil. Es bestünde dann die Gefahr, „dass Straßen nicht mehr ausgebaut werden, weil die Gemeinde es sich nicht leisten kann.“ Stattdessen soll die Kostenteilung – Anlieger zahlen 60, die Gemeinde 40 Prozent – erhalten bleiben. Künftig sollen die Beiträge aber von allen Grundstückseigentümern der Gemeinde (inklusive aller Ortsteile) übernommen werden, die eine Ausfahrt zu einer Gemeindestraße haben. Keil rechnete vor: Der Ausbau des Rosenweges habe vor einigen Jahren rund 150 000 Euro gekostet. 90 000 Euro davon mussten die Anlieger des Rosenweges tragen, was zu teils hohen Summen führte. Wären die Kosten damals durch die etwa 880 Grundstückseigentümer geteilt worden, hätte jeder rund 102 Euro gezahlt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zwei schlechte Nachrichten im Rat Bürgermeisterin Kerstin Keil teilte im Rat mit, dass der Investor für das geplante Betreute Wohnen am Klingenberg „nach drei Jahren Beratungszeit“ vom Vertrag zurückgetreten ist. Das dafür vorgesehene Grundstück wurde in drei Einfamilienhaus-Grundstücke geteilt, die bereits reserviert sind. Einen finanziellen Schaden habe die Gemeinde daher nicht genommen, sagte Keil, die sich „sehr enttäuscht“ vom Scheitern des Projektes zeigte. Es solle weiterhin versucht werden, ein Betreutes Wohnen an anderer Stelle errichten. Dazu werde aber ein Investor benötigt, was „sehr schwer“ werde. Eine weitere schlechte Nachricht: Die Pächterin der Gaststätte Unter den Eichen habe den Vertrag bei der Gemeinde gekündigt. Hintergrund sei die Corona-Situation. Weitergearbeitet werden soll bei der Straßenbeleuchtung, wobei demnächst der Schubertring, die Hermann-Löns-Straße und die Störtelstraße folgen sollen.

Dies sei ein „guter und gerechter Weg“, was auch einheitliche Meinung im Rat sei, so Keil. „Es ist ja auch nicht so, dass jedes Jahr eine neue Straße kommt.“ Steven Klatt ( SPD) erläuterte, der Fokus sei darauf gelegt worden, eine gerechte und unkomplizierte Berechnung zu erreichen. „Es ist fair für jeden, der hier wohnt, damit könnte jeder leben.“

Wer prüft und genehmigt die Satzung?

Eigentlich sollte die neue Satzung beschlossen und dann dem Landkreis zur „Prüfung und Genehmigung“ übergeben werden, sagte Keil. Dieser gebe allerdings keine Rechtsauskunft und habe an die Samtgemeinde verwiesen, die in solchen Fällen eine Rechtsberatung für Mitgliedsgemeinden leisten müsse. Bei der Samtgemeinde sei abgewunken worden mit dem Hinweis, keine Kapazitäten frei zu haben, außerdem seien die Kosten für eine Gemeinde zu hoch. Verwiesen habe die Samtgemeinde an entsprechende Rechtsanwälte.

Das ärgerte Fred Marhenke ( SPD), der einen – einstimmig angenommenen – Antrag stellte, der Samtgemeinde die Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen. „Die Samtgemeinde ist dafür verantwortlich, uns Gemeinden zu helfen“, sagte er auch mit Blick auf die Samtgemeindeumlage. Zudem hätten alle anderen Gemeinden das gleiche Problem der Straßenausbau-Satzungen.

Bis Ende Juli rechnet Keil mit einer Auskunft des Rechtsanwaltes. Wenn alles passt, soll die neue Satzung bei der nächsten Ratssitzung beschlossen werden. Für die Bürger soll es – soweit es die Corona-Auflagen zulassen – eine Information geben.

Lesen Sie auch:

Von Alexander Täger