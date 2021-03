Parsaus Grundschule hat jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach

Parsau

Die Grundschule Parsau hat was aufs Dach bekommen: Seit neustem ist dort eine Photovoltaikanlage installiert und inzwischen auch in Betrieb. Sie hat eine elektrische Leistung von knapp 13 Kilowatt-Peak und kann erweitert werden – zum Beispiel um Flächen auf Anbauten wie der geplanten Turnhalle. 60 Prozent der von dieser Anlage erzeugten Energie wird die Schule selber nutzen.

Kürzlich fand eine kleine Einweihung der Anlage mit Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann, Schulleiterin Laura Kirchner, dem Vorstand der Energiegenossenschaft Wolfsburg Sybille Schönbach und Andreas Bauer sowie dem Aufsichtsratsvorsitzendem der Energiegenossenschaft Ulrich Lange und dem Projektierer Dennis Sie, Diplom-Physiker und Geschäftsführer der Sinaki Gesellschaft statt – das Projekt wurde in Kooperation mit der Energiegenossenschaft Wolfsburg, der Sinaki GmbH und der Samtgemeinde Brome umgesetzt.

Die Energiegenossenschaft hofft auf weitere Projekte mit Kommunen

Andreas Bauer betonte: „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Samtgemeinde Brome dieses Projekt umsetzen konnten.“ Einen besonderen Dank richtete er an den Projektierer Dennis Sie „für die wirklich rasche und professionelle Umsetzung“. Und Sybille Schönbach fügte hinzu: „Ich hoffe auf viele weitere Projekte gemeinsam mit der Samtgemeinde, aber auch mit anderen Kommunen.“

Für die Samtgemeinde Brome ist das nicht das letzte Projekt, um erneuerbare Energien zu nutzen. Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann kündigte an: „Als nächstes wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Kindergartens an der Schule in Rühen projektiert.“ Auch sie richtete einen Dank an die Akteure der Energiegenossenschaft Wolfsburg: „Dieses Projekt leistet einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Samtgemeinde Brome.“

