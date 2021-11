Parsauer Rat verabschiedet Urgesteine – und wählt Bürgermeisterin

Parsau

Einstimmig wiedergewählt: Kerstin Keil wurde bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch in ihrem Amt als Parsauer Bürgermeisterin bestätigt.

Beide Fraktionen – die CDU und die SPD – schlugen Keils Wiederwahl vor, abgestimmt wurde offen und per Handzeichen. Die Einstimmigkeit wertete die CDU-Politikerin Keil als „gutes Zeichen für den neuen Rat“, gemeinsam für die Gemeinde an einem Strang zu ziehen. Auf der Gemeindeebene sei die Parteizugehörigkeit nicht so wichtig: „Hier geht es um die Menschen, ums Dorf.“

Einige Ratsmitglieder waren jahrzehntelang dabei

Mit Urkunden und Präsenten wurden die ehemaligen Ratsmitglieder verabschiedet – darunter einige, die seit vielen Jahren dabei waren. Auf stolze 30 Jahre Ratsarbeit, davon viele Jahre als Vorsitzender des Bauausschusses, kann Ralph-Bruno Lichtnack zurückblicken. Er sei „eine Institution im Gemeinderat“, sagte Keil über Lichtnack. Ebenfalls verabschiedet wurde Stefan Sudenfeld, der 25 Jahre im Rat aktiv war und auch als stellvertretender Bürgermeister wirkte. Wenn die Gemeinde ihn gebraucht habe, sei er stets „mit Rat und Tat zur Stelle“ gewesen, so Keil.

Ebenfalls als stellvertretender Bürgermeister aktiv war Fred Marhenke, der 20 Jahre Mitglied im Gemeinderat war und besonders für den Bau einer Turnhalle in Parsau gekämpft hat. „Jetzt wird sie gebaut“, stellte Keil fest und brachte Marhenke als Namensgeber für die neue Halle ins Spiel. Den Turnhallenbau will Marhenke auch nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat weiter mitbegleiten. Die Bürgermeisterin bedankte sich außerdem bei Dieter Fischer und Hans-Heinrich Piep für ihren fünfjährigen Einsatz im Gemeinderat.

Zwei stellvertretende Bürgermeister gewählt

Als stellvertretende Bürgermeister, „die bei uns gleichberechtigt sind“, wurden einstimmig Christine Siegemund (SPD) und Nils Pohl (CDU) gewählt, die gemeinsam mit Kerstin Keil den Verwaltungsausschuss bilden. Als Verwaltungsvertreterin wurde Jutta Rode wiedergewählt. Fraktionssprecher sind Steven Klatt für die CDU und Bernd Schlüter für die SPD.

Der Gemeinderat beschloss außerdem, eine Anpassung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Ehrenbeamte von 20 auf 30 Euro vorzunehmen. Die Ratsmitglieder sollen künftig per Email eingeladen werden, außerdem möchte die Gemeinde in das Allris-Ratsinformationssystem der Samtgemeinde aufgenommen werden. Dann könnten etwa Vorlagen für Ratssitzungen und ähnliches papierlos in digitaler Form, zum Beispiel mittels Tablet, verwendet werden.

Darüber, ob Fach-Ausschüsse gebildet werden, soll gemäß eines SPD-Antrages auf der nächsten Ratssitzung befunden werden.

Von Alexander Täger