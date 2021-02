Parsauer Meilenwölfe legen trotz Corona 15 000 Kilometer zu Auswärtsspielen zurück

Parsau

Nachdem der letzte Termin der Meilenwölfe mit der ausgebuchten Auswärtsfahrt zu Union Berlin nun schon fast ein Jahr zurück liegt, stand nun endlich ein Wiedersehen an – in Zeiten von Corona natürlich online. Als Mitglied der Fanbetreuung richtete Holger Ballwanz einige Grußworte an die Versammlung und bedankte sich für den Einsatz der Meilenwölfe. Außerdem gab es einen Überraschungsgast: Sportdirektor Marcel Schäfer.

Dem konnten die Meilenhölfe gut eine halbe Stunde lang zahlreiche Fragen stellen, die er mit sehr viel Leidenschaft und Zuversicht beantwortete. Unter anderem ging er auf die positive Einstellung der Mannschaft ein, die die Werte des Vereins derzeit großartig vertrete. Doch auch in der erfolgreichen Zeit fehlt ihm etwas: Schäfer mag sich nicht an die Corona-bedingten leeren Stadien gewöhnen, ihm mache es einfach keinen Spaß ohne Fans, „sie gehören nun mal dazu“.

Zum ersten Mal sind mehr Mitglieder aus- als eingetreten

Der 1. Vorsitzende der Meilenwölfe Sören Henke berichtete beim Blick in die Statistik, dass erstmals seit Gründung der Meilenwölfe mehr Mitglieder aus dem Fanclub aus- als eingetreten sind. Die Mitgliederzahlen liegen nun bei 175. Obwohl nur fünf Touren zu Auswärtsspielen angeboten werden konnten, kam der Fanclub dennoch auf eine Summe von 9734 Meilen. Bei lediglich einem verpassten Spiel errang Devin mit 9388 Meilen zum dritten Mal in Folge den Titel „Meilenmeister“. Knapp 15 000 Kilometer war er mit den Meilenwölfen zu Auswärtsspielen des VfL Wolfsburg unterwegs.

Noch ist der aktuelle Kalender pandemiebedingt ziemlich leer. Lediglich eine Verabredung zum Grillen am 24. Juli ist bereits notiert, außerdem die Weihnachtsfeier am 22. Dezember. Natürlich nur in Präsenz, wenn es die jeweilige Situation hergibt, und dann auch unter den geltenden Hygieneregeln.

Einige Meilenwölfe standen zur Wiederwahl zur Verfügung

Gleichzeitig gibt es aber auch gute Nachrichten – bei den jährlichen Wahlen standen einige Meilenwölfe zur Wiederwahl zur Verfügung und besetzen ihren Posten um weitere zwei Jahre. Kevin Krause besetzt erneut das Amt als 2. Vorsitzender, Karsten Stubbe wurde wiederholt zum 2. Kassenwart ernannt. Pia Sonderhoff wurde erneut zur Schriftführerin gewählt. Außerdem ist im Vorstand der Meilenwölfe ein Neuzugang zu verzeichnen: Melina Prowaznik ist die neue Pressewartin.

Zur Auflockerung der Stimmung hatte der Vorstand ein Quiz mit allgemeinen Fragen zum Fanclub erstellt, das von den Mitgliedern mit Freude angenommen wurde. Zum Abschluss der Besprechung entschlossen sich die Mitglieder, künftige Auswärtsspiele des VfL gemeinsam über „Discord“ zu verfolgen und sich auszutauschen, um auch in Corona-Zeiten das Fanclub-Leben so gut es geht auszuschöpfen.

Von der AZ-Redaktion