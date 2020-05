Gemeinde will Straßenausbaubeiträge ändern

Parsau

Über Straßenausbaubeitragssatzungen wurde und wird viel diskutiert. Der Rat der Gemeinde Parsau beriet in seiner Sitzung am Mittwochabend einen Ansatz, der mehr Gerechtigkeit bei den Anliegerbeiträgen schaffen und zu zahlende Horrorsummen vermeiden soll.

Das Modell, das nach dem Willen von Politik und Verwaltung künftig zum Tragen kommen soll, wenn Straßen erneuert werden müssen, lehnt sich nach Angaben von Bürgermeisterin Kerstin Keil an jenes der Gemeinde Springe an, das dort vor zwei Jahren eingeführt wurde. Demnach soll Parsau zum Zwecke der Finanzierung von Baumaßnahmen in Abschnitte sprich Ortsteile unterteilt werden. Wird in einem der Abschnitte eine Straße erneuert, werden nicht nur deren Anlieger zur Kasse geben, sondern „alle Haushalte des Abrechnungsabschnitts“. Berechnungsgrundlage zur Finanzierung bleibt die bisherige Teilung von 60 Prozent „Anlieger“, 40 Prozent Gemeinde.

Anzeige

Verträglicher und gerechter

Durch die Verteilung der „Anliegerbeiträge“ auf mehr Zahler würde der Betrag „so verschwindend gering sein, dass er kein Problem mehr darstellt“, meint die Bürgermeisterin. Das Modell sei „sehr viel verträglicher und gerechter“. Eine komplette Abschaffung der Ausbaubeiträge, wie in Gifhorn beschlossen, werde Parsau sich nicht leisten können. „Ich sehe die Gefahr, dass dann Straßen nicht angefasst werden, die eigentlich gemacht werden müssten.“ Auch wolle man nicht wie Gifhorn dann das Geld auf anderem Wege herein holen, durch Erhöhung der Grundsteuer. Alldieweil diese in den Umlagen für Samtgemeinde und Landkreis verschwänden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Noch ist die Satzungsänderung aber nur ein Plan der Gemeinde, über den im Rat zwar Einigkeit herrsche, bei dem auch „noch was quer kommen könnte“. Und zwar der Landkreis als Genehmigungsbehörde. „Und wir wären glücklich, wenn wir alle überzeugen könnten“, sagt Keil und meint damit die Bürger der Gemeinde. Um denen die Sache näher zu bringen, wäre „eine Bürgerversammlung natürlich am schönsten“. Weil das wegen Corona in naher Zukunft nicht möglich sein werde, will man anders informieren: „Vielleicht durch Flugblätter oder die Zeitung.“ Weitere nächste Schritte seien die Ausformulierung des Satzungstextes, Absprache mit der Samtgemeinde und der Antrag auf Genehmigung.

Vierte Bewerbung

Beschlossen wurde während der Sitzung hingegen der B-Plan für das nächste Baugebiet in der Gemeinde, den 36 Plätze umfassenden und die „Baulücke“ zwischen Parsau und Croya füllenden Kälberanger III: „Ich hoffe, dass im Juli alles genehmigt ist und wir mit dem Verkauf der Grundstücke beginnen können“, so Keil. Eine „leidige Geschichte“ sei mittlerweile die Bewerbung für das Förderprogramm Dorfregion, bei der die Gemeinde gemeinsam mit Ehra, Tülau, Brome und Boitzenhagen in diesem Frühjahr zum dritten Mal eine Absage kassiert habe: „Aber ich will es den anderen nicht kaputt machen. Auch weil es eine Chance für Privatleute ist, die investieren wollen“ – deshalb werde sich auch Parsau an einer vierten Bewerbungsrunde beteiligen.

Weitere Nachrichten aus Parsau :

Von Jörg Rohlfs