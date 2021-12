Parsau: Schulgrundstück wird erweitert wegen Anbau und neuer Turnhalle

Bergfeld

Nicht nur um den Zuschuss der Samtgemeinde zum Ganztagsbetrieb in den Schulen ging’s in der Sitzung des Bromer Samtgemeinderats im Gasthaus Zur Post, sondern auch um eine Grundstückserweiterung der Grundschule in Parsau.

Wenn dort der geplante Anbau sowie die Turnhalle errichtet werden, „wird es auf dem Schulhof ganz schön eng“, erläutert Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels den Grund dafür, dass der Rat nun einstimmig beschloss, von der Kirchengemeinde als nördliche Nachbarin der Schule einen sechs Meter tiefen Streifen zu erwerben, auf dass die Kinder künftig noch genug Platz zum Spielen haben. Gut 12 000 Euro schlagen für den Kauf zu Buche.

130 000 Euro Zuschuss für den Ganztagsbetrieb

Mit 130 000 Euro wird die Samtgemeinde nach Bartels Angaben allein im kommenden Halbjahr den Betrieb in den drei Ganztagsschulen bezuschussen. Seit Einführung der Ganztagsschulen vor zehn Jahren seien insgesamt 1,1 Millionen Euro gezahlt worden: „Zu Beginn belief sich der Halbjahresbetrag auf 10 000.“ Die enorme Ausgabensteigerung in dem Bereich gebe Anlass, „noch einmal mit Nachdruck das Land aufzufordern, sich darum zu kümmern“.

„Irgendwann reicht’s“, so Bartels. Er betont, dass es nicht die Aufgabe der Samtgemeinde sei für die Kosten des Ganztagsbetriebs aufzukommen, das Land habe dafür die Verantwortung. Verantwortung für das Feuerwehrwesen werden auch weiterhin Frank Mosel als Gemeindebrandmeister sowie Jens Kotschwar als sein zweiter sowie Uwe Domition als sein vierter Stellvertreter übernehmen – sie wurden für weitere sechs Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Ralf Berlinecke ist neuer Ortsbrandmeister in Tiddische

„Wir können uns glücklich schätzen, so engagierte Leute in wichtigen Positionen bei der Feuerwehr zu haben“, sagt der neue Samtgemeindebürgermeister und ist „gespannt auf die künftige Zusammenarbeit“. Als Ortsbrandmeister von Tiddische abberufen wurde während der Sitzung Ralf Jehnert, in diesem Ehrenamt nach folgt ihm sein bisheriger Stellvertreter Ralf Berlinecke.

Mitgeteilt wurde von Wieland Bartels, dass Förderanträge gestellt wurden für die Einrichtung von zwei E-Ladesäulen am Samtgemeinderathaus: „Wir warten auf den positiven Bescheid.“

Von Jörg Rohlfs