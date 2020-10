Parsau/Rühen

Teurer als gedacht wird die laufende Sanierung der K 32 von Parsau nach Rühen, die bislang mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt war. Weil am Untergrund nachgebessert werden muss, entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag über einen Nachschlag in Höhe von 550 000 Euro.

Die Arbeiten an der Kreisstraße, deren Zustand zu den schlechtesten im gesamten Landkreis zählte, hatten im Januar unter Vollsperrung ab Parsau bis zum Abzweig nach Kaiserwinkel (K 85) begonnen, mussten aber Ende Februar wieder unterbrochen werden, weil infolge starker Regenfälle der Boden aufgeweicht war. Weiter ging’s dann erst nach Ende der Brut- und Setzzeit im Juli. Anfang Oktober wurde mit dem Teilstück von Rühen bis Giebel begonnen.

Anzeige

Gutachten bescheinigte Tragfähigkeit

In der Beschlussvorlage für den Kreistag heißt es, dass ein 2018 beauftragtes Gutachten unter dem alten Asphalt „eine Tragschicht mit ausreichender Tragfähigkeit“ bestätigt hatte, darunter sollten sich Sand, der ebenfalls als tragfähig gekennzeichnet wurde, aber auch teilweise Ton und „Schluff“, ein feiner, bei Nässe gering tragfähiger Boden befinden. Der vorhandene Fahrbahnaufbau sollte überwiegend unangetastet bleiben, weil er stark belastet ist und die Entsorgungskosten hoch wären.

Nach dem Abtragen der Asphaltbefestigung wurde nun jedoch nicht nur festgestellt, dass der Unterbau die geforderte Tragfähigkeit nicht erreicht – es kam auch eine zusätzliche frühere Fahrbahnverbreiterung, ein so genannter „Sommerweg“ ans Tageslicht, der für die geplante neue Verbreiterung als Untergrund ebenfalls nicht geeignet ist. Da ein vollständiger Ausbau der Straße (knapp 1,7 Millionen Euro) und eine extra hohe Befestigung aus Asphalt (1,1 Millionen Euro) zu teuer wären, schlägt die Kreisverwaltung vor, eine 15 Zentimeter starke Schicht aus Mineralgemisch und Zement als Unterbau für die Straße aufzutragen.

Geld im Haushalt umschichten

Die gut eine halbe Million Euro kostende Variante sei „von der Tragfähigkeit und der späteren Nutzbarkeit gleichwertig“, heißt es in der Vorlage. Das nötige Geld soll von anderer Stelle im Haushalt 2020 geholt werden: Von der Fahrbahnerneuerung K 104 nebst Radwegneubau von Groß Schwülper bis Walle (Baustart auf 2021 verschoben) mit 446 000 Euro sowie vom fertigen Ausbau der K 17, Ortsdurchfahrt Lüben bis Stöcken, der kostentechnisch 104 000 Euro günstiger ausfiel als erwartet.

Gesperrt: Derzeit laufen die Arbeiten am zweiten Teilstück von Rühen nach Giebel. Quelle: Sebastian Preuß

Von Jörg Rohlfs