Parsau

Das Bürgerzentrum Unter den Eichen hat neue Pächter: Am kommenden Dienstag, 1. März, eröffnet die Familie Mosesvili dort das griechische Restaurant Athen. Nach fast anderthalb Jahren, nur unterbrochen von einem gastronomischen Kurzgastspiel im vergangenen Juli, wird der regional bedeutsame Veranstaltungsort wieder bespielt.

„Ich freue mich persönlich und für die Gemeinde wirklich sehr“, meint Bürgermeisterin Kerstin Keil und betont, dass sie nach dem Fehlschlag 2021 diesmal „ein echt gutes Gefühl“ habe, dass es diesmal gut klappt. Ende August 2020 hatte die langjährige Wirtin des Bürgerzentrums wegen Corona das Handtuch geworfen. Knapp ein Jahr später hatte die Gemeinde dann einem neuen Betreiber-Duo nach nur wenigen Wochen den Vertrag gekündigt, weil nichts funktionierte.

Die Betreiber-Familie stammt aus Thessaloniki

„Wir haben das so nicht vor“, lacht Georgios Mosesvili, der als Betreiber des Athen firmiert und dabei von seiner aus Thessaloniki stammenden Familie – Vater, Mutter, Brüder, Onkel, Tanten und Cousinen – tatkräftig unterstützt wird. Man bringt Erfahrung mit, betrieb zehn Jahre lang ein Restaurant in Mecklenburg-Vorpommern. Für einen Neustart Unter den Eichen entschied sich die Familie „sofort nachdem wir es gesehen hatten. Es passt alles: der riesige Saal, Parkplätze und nichts Vergleichbares in der Umgebung“.

Die sehr umfangreiche Karte des Athen bietet all das, was man zu Recht von einem griechischen Restaurant erwartet, von vegetarischen Vorspeisen und Überbackenem bis Pfannengerichten und Fleischvariationen (auch mit Metaxa-Sauce) – bis auf die Nummer 64, „Schnitzel paniert“. Zum Essen wird auf Wunsch Ouzo gereicht: „Das regt den Appetit an“, weiß Georgios Mosesvili. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr.

Zur Eröffnung gibt es Sekt, Kuchen und Obst

Am Eröffnungstag gibt es Sekt, Kuchen und Obst als Willkommensgruß für die Gäste. Alle Speisen werden auch außer Haus geliefert oder abgeholt werden. Der Saal steht für Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen zur Verfügung: „Die erste Hochzeit ist schon gebucht“, verrät Mosesvili. Zum Sommer werde auch die Außenterrasse wieder in Betrieb genommen. Geplant sind im Athen zudem griechische Abende mit Live-Bouzouki-Musik und Tanz.

Von Jörg Rohlfs