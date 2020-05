Parsau

Die Polizei erwischte in Parsau am Samstagabend gegen 20 Uhr zwei Rollerfahrer, die unter Drogeneinfluss auf der Hauptstraße unterwegs waren. Beamte des Polizeikommissariats Wittingen wollten beide Rollerfahrer, einen 20-jährigen Bergfelder und einen 34-Jährigen aus Tülau, routinemäßig kontrollieren. Beide ergriffen jedoch die Flucht über Feldwege. Dennoch gelang es den Beamten, den 20-Jährigen nach kurzer Verfolgungsfahrt zu stellen, der bei der Überprüfung Widerstand leistete. Der 34-Jährige konnte später ermittelt werden. An beiden offensichtlich getunten Motorrollern waren keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht. Die Fahrzeugführer standen zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei beiden an. Außerdem wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und Abgabenordnung, Besitz von Betäubungsmitteln sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Von der AZ-Redaktion